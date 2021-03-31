Нардеп Виктория Кинзбурская призналась, откуда взяла брендовую сумку Prada

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Таисия Ерохина
Если кто-то из народных
депутатов ранее носил брендовые вещи, то может продолжать одевать их в
парламент, а не быть лицемером. Такое мнение в интервью
изданию "Комментарии" высказала народный депутат
Украины от партии "Слуга народа" Виктория Кинзбурская.
Фото из открытых источников
Так, однажды в
парламенте Кинзбурскую заметили с дорогой сумкой Prada. По ее словам, вещь
оказалась не ее собственностью.
Нардеп говорит о сейлах,
других "заманухах", благодаря которым можно купить такую вещь. Кинзбурская отмечает, что даже если сумка стоит 60 тысяч гривен, то если очень захотеть –
можно приобрести ее через некоторое время. Кроме того, это может быть подарком
от мужа на какой-то праздник. Ее муж, добавила "слуга", любит дарить подарки.
Ранее сообщалось,
что глава
Минздрава Максим Степанов отреагировал на упреки касательно куртки стоимостью 620
тысяч гривен.
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