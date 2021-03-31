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Нардеп Виктория Кинзбурская призналась, откуда взяла брендовую сумку Prada

«Слуга народа» считает, что не имеет значения, во что одет народный депутат

сегодня, 04:10
Автор:

Таисия Ерохина

Если кто-то из народных депутатов ранее носил брендовые вещи, то может продолжать одевать их в парламент, а не быть лицемером. Такое мнение в интервью изданию "Комментарии" высказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Виктория Кинзбурская.

Нардеп Виктория Кинзбурская призналась, откуда взяла брендовую сумку Prada

Фото из открытых источников

Так, однажды в парламенте Кинзбурскую заметили с дорогой сумкой Prada. По ее словам, вещь оказалась не ее собственностью.

"С сумкой – это была вообще смешная история. Не то, чтобы я хочу оправдать себя, но... У меня есть мать. Она живет в Израиле уже очень много лет, — рассказала в интервью Кинзбурская. — Это ее сумка, которую она просто оставила в Украине. Понимаете, когда некоторые журналисты видят эту сумку и интересуются ее ценой, которая висит на официальном сайте, то нужно понимать, что эта сумма не всегда соответствует действительности".

Нардеп говорит о сейлах, других "заманухах", благодаря которым можно купить такую вещь. Кинзбурская отмечает, что даже если сумка стоит 60 тысяч гривен, то если очень захотеть – можно приобрести ее через некоторое время. Кроме того, это может быть подарком от мужа на какой-то праздник. Ее муж, добавила "слуга", любит дарить подарки.

"Я не вижу в этом проблемы вообще. Ну, хорошо, я – чиновница, у меня муж – бизнесмен. Есть женщины, которые пришли в парламент из сферы бизнеса. Я не понимаю, зачем это лицемерие. Если раньше женщина одевала брендовые вещи, то сейчас она что должна делать? – рассуждает Кинзбурская. —  Это не "ближе к народу", это лицемерие. "Ближе к народу" – это когда человек продвигает какие-то полезные для народа реформы, когда он открыт к общению с народом, когда он ведет прием граждан или каким-то образом предлагает помощь этим людям. А во что он одет – значения не имеет".

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов отреагировал на упреки касательно куртки стоимостью 620 тысяч гривен. 


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