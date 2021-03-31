«Надо валить из Украины»: переписка «слуги народа» во время заседания Рады попала в СМИ

Едва ли не каждое заседание Верховной Рады Украины оборачивается "переписочным" скандалом. На этот раз, сообщают "Буквы", за неоднозначной перепиской во время заседания парламента фотограф издания поймал народного депутата от партии "Слуга народа" Анну Колесник. Издание в своем Telegram-канале опубликовало соответствующие фото.

Фото из открытых источников

Как можно увидеть на этих кадрах, на экране смартфона написано следующее: "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны".

По данным "Букв", переписку вела нардеп Анна Колесник с неким "Стасом". Журналисты сообщают, что это происходило в момент выступления главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака. В частности, он говорил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины под видом подготовки к российско-белорусским учениям, запланированным на сентябрь.

Напомним, на одном из внеочередных заседаний ВРУ 30 марта народный депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар нецензурно высказалась о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Нардеп дважды озвучила довольно известное выражение. Фрагмент видео уже разлетелся по Сети. На то, как Сюмар в первый раз произнесла "Путин — х**ло", отреагировал спикер парламента Дмитрий Разумков. Он попросил народных депутатов подбирать слова в стенах Верховной Рады. Однако нардеп не согласилась с такой позицией председателя ВРУ.

Как сообщалось, вчера, 30 марта, состоялась серия внеочередных заседаний Верховной Рады. Опрошенные порталом "Комментарии" эксперты проанализировали наиболее важные решения, принятые нардепами.

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