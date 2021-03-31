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Главная Новости Политика Скандалы «Слуга народа» Анна Колесник рассказала, почему и куда планировала «валить из этой страны»
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«Слуга народа» Анна Колесник рассказала, почему и куда планировала «валить из этой страны»

Нардеп отреагировала на скандал из-за переписки во время заседания Рады, которая попала в СМИ

сегодня, 14:39
Автор:

Таисия Ерохина

Народный депутат от партии "Слуга народа" Анна Колесник отреагировала на скандал, который произошел после обнародования ее переписки журналистами. Сообщение было опубликовано на странице нардепа в Facebook, и под ним, после многочисленных публикаций СМИ,  появилось  немало негативных  комментариев.

«Слуга народа» Анна Колесник рассказала, почему и куда планировала «валить из этой страны»

Фото из открытых источников

Колесник отметила, что стала предметом обсуждения журналистов из-за того, что якобы хочет покинуть страну.

"На самом деле речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну совсем, — заявила "слуга народа". — Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другую уезжать не собираюсь!"

Нардеп отметила, что ей хотелось бы, чтобы журналистов больше интересовала работа в комитете и вне стен парламента.

Она добавила, что ей очень жаль, что СМИ так  растолковали сказанные слова.

Напомним, как можно увидеть на обнародованных кадрах на экране смартфона написано следующее: "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны". Переписку вела нардеп Анна Колесник с неким "Стасом". Журналисты сообщают, что это происходило в момент выступления главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака. В частности, он говорил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины под видом подготовки к российско-белорусских учений, запланированных на сентябрь.

Также сообщалось, что на одном из внеочередных заседаний ВРУ 30 марта народный депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар нецензурно выразилась о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Нардеп дважды озвучила довольно известное выражение. Фрагмент видео уже разлетелся в Сети.


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