«Слуга народа» Анна Колесник рассказала, почему и куда планировала «валить из этой страны»

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Таисия Ерохина
Народный депутат от партии "Слуга народа" Анна Колесник отреагировала на скандал, который произошел после обнародования ее переписки журналистами. Сообщение было опубликовано на странице нардепа в Facebook, и под ним, после многочисленных публикаций СМИ, появилось немало негативных комментариев.
Фото из открытых источников
Колесник отметила, что стала предметом обсуждения журналистов из-за того, что якобы хочет покинуть страну.
Нардеп отметила, что ей хотелось бы, чтобы журналистов больше интересовала работа в комитете и вне стен парламента.
Она добавила, что ей очень жаль, что СМИ так растолковали сказанные слова.
Напомним, как можно увидеть на обнародованных кадрах на экране смартфона написано следующее: "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны". Переписку вела нардеп Анна Колесник с неким "Стасом". Журналисты сообщают, что это происходило в момент выступления главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака. В частности, он говорил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины под видом подготовки к российско-белорусских учений, запланированных на сентябрь.
Также сообщалось, что на одном из внеочередных заседаний ВРУ 30 марта народный депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар нецензурно выразилась о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Нардеп дважды озвучила довольно известное выражение. Фрагмент видео уже разлетелся в Сети.
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