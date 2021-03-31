Довыборы в Раду: к чему идет «битва» за 87-й округ

Кандидат в народные депутаты по избирательному округу №87 (Ивано-Франковская область) Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") требует признать результаты выборов, прошедших 28 марта (до сих пор идет подсчет голосов) недействительными и объявить перевыборы, смотря на многочисленные нарушения при подсчете голосов. В партии "Слуга народа" заявили о победе своего кандидата Василия Вирастюка, в партии "За будущее" — своего — Александра Шевченко. "Комментарии" узнали у экспертов, почему идет такая битва за этот округ и поможет ли партии власти возможная победа ее кандидата.

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"Три кандидата шли и идут ноздря в ноздрю"

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова напоминает, что 28 марта довыборы проходили и в 50-м округе (Донецкая область). Но особой интриги там не было – уверенно победил ставленник Ахметова и местной партии "Порядок", мэр Доброполья Андрей Аксенов, набравший более 65%.

"А вот на 87-м округе ситуация иная. Три кандидата шли и идут ноздря в ноздрю. Разница даже не в сотни, а в десятки голосов. В ход пошли старые технологии – клоны (против Шевченко), вип-агитация (за Вирастюка). Мажоритарка – уходящая тема, но позволяющая создать иллюзию демократических выборов. Впереди еще пара довыборов — №184 в Херсонской области (нардеп от группы "За Майбутнє" сложил мандат, т.к. стал мэром Херсона) и №197 в Черкасской области (нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Скичко был назначен главой Черкасской облгосадминистрации). А там и выборы мэра Харькова, назначенные на 31 октября, не дадут скучать. И власть будет максимально использовать эти выборы, чтобы люди меньше говорили о том, что нужны перевыборы Рады. Такой себе — свисток на чайнике, выпустить пар. Ну, а учитывая провалы партии власти на местных выборах осенью, округ на Ивано-Франковщине (на Донетчине было без шансов) давал возможность Зе-команде попытаться показать, что бренд СН еще жив. Потому и выставили такого яркого, медийного кандидата как стронгмен и артист Вирастюк. Потому так и вцепились в возможность натянуть нужный результат", — поясняет Александра Решмедилова.

Она напоминает, что социология давала Вирастюка третье место, без особых шансов на победу. И поначалу в приоритете Офиса президента было, похоже, не опозориться, как на Донетчине, где кандидат от "слуг" занял лишь пятое место. Но потом, похоже, вошли во вкус.

"Когда им показалось, что есть шанс выиграть, решили дотянуть Вирастюка до нужных позиций. Отсюда, думаю, и явка, которая на Ивано-Франковщине неожиданно составила около 35%, тогда как на Донетчине не дотянула до 21%. Отсюда и вип-агитация от президента, решившего накануне выборов подключить Вирастюка к обсуждению темы борьбы с пандемией. Отсюда и разговоры о десанте "слуг" на округ. Отсюда и на удивление долгие подсчеты. Понятно, что Шевченко и Кошулинский тоже вряд ли играли совсем чисто. Но со стороны "слуг" это самое "не чисто" слишком явно, — считает аналитик. — Между тем, если будет грязная победа, это даст только обратный эффект, минус по рейтингам".

"Сиюминутная победа не даст в итоге победоносного движения вперед"

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых поясняет: "Выборы в Ивано-Франковской области стали для Офиса президента и его партии показательной площадкой, где можно показать поддержку избирателями линии президента. Ниспадающий вектор партии заставляет искать варианты его возращения в растущий тренд. Решения СНБО и борьба с информационными врагами Украины лишь слегка подняли его на пару процентов. Прохождение депутата от "Слуги народа" в Западной Украине, где сильны и влиятельны национал-патриотические силы, может показать мощь и влияние партии "слуг" и ее патрона. Поэтому все силы власти брошены на поддержку "своего" кандидата и достижения поставленных целей".

И сейчас, когда три кандидата идут практически вровень, Зеленскому и Ко важно продавить именно провластного кандидата в депутаты, подчеркивает Олег Вострых. Чтобы укрепить фракцию в Раде — не столько количественно, сколько морально, напомнив об имидже победителей.

"Включение рычагов "правильного подсчета", возможно, поможет на сегодня решить вопрос единства и усиления партии президента. Но эта сиюминутная победа не даст в итоге победоносного движения вперед. Пробелы в подготовке к третьей волне коронавируса, провал с вакцинацией, повышение коммунальных платежей, очередной локдаун и связанные с ним потери бизнеса, усилят негативные процессы в политическом восприятии политики президента и его партии", — прогнозирует Олег Вострых.

Напомним, ЦИК объявила победителя на довыборах в Донецкой области.

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