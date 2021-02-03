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Главная Новости Политика Скандалы Заблокированные каналы Медведчука могут передать в управление журналистов (ФОТО)
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Заблокированные каналы Медведчука могут передать в управление журналистов (ФОТО)

Есть вероятность, что каналы отдадут во владение журналистов

сегодня, 12:55
Автор:

Вечканова Елена

Заблокированные телеканалы "NewsOne", "112 Україна" и "ZIK", которые попали под санкции СНБО, могут передать в собственность журналистов, которые работают в этих СМИ. Подобную инсайдерскую информацию разместили на Telegram-канале "Карточный офис".

Заблокированные каналы Медведчука могут передать в управление журналистов (ФОТО)

Заблокированные каналы могут возглавить журналисты. Фото из открытых источников

Все дело в переписке одного из депутатов партии "Оппозиционная платформа — за жизнь". На снимке из Верховной Рады отчетливо видно, как одним из вариантом выхода из ситуации с блокировкой отдельных украинских каналов может стать смена их владельца.

"Как решение может быть — выйти из состава учредителей Козаку и сделать учредителями журналистов канала", — предлагает политику некая Кристина.

По крайней мере, именно таким именем подписан контакт, с которым, как запечатлели инсайдеры, нардеп вел переписку.

Тарас Козак, о котором идет речь в сообщении, является номинальным владельцев заблокированных каналов. Считается, что в действительности "NewsOne", "112 Україна" и "ZIK" финансируются главой "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком. К слову, "Комментарии" уже сообщали, что вместе с блокировкой теле-медиа власти еще и наложили запрет на самолеты Козака и Медведчука.

Ранее стало известно о том, что решение о блокировке отдельных телеканалов в СНБО поддержали практически все члены совета. Одного из них не было на заседании, а спикер ВРУ Дмитрий Разумков удержался при голосовании. Как политик объяснил свой подобный поступок, подробней можно узнать на нашем портале.

Также стоит заметить, что представители партии "ОПЗЖ" угрожают президенту Владимиру Зеленскому импичментом из-за прекращения вещания телеканалов в украинском медиапространстве. 


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Источник: https://t.me/office_ua/324?single
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