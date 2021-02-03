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В Раде инициируют импичмент Зеленского из-за закрытия каналов Медведчука

Рабинович назвал Зеленского фашистом и начал петь песню "Вставай, страна огромная"

сегодня, 10:45
Автор:

Гриниченко Дима

В Верховной Раде собираются запустить процедуру импичмента Президенту Зеленскому после того, как он ввел в действие решение СНБО о закрытии телеканалов, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком, а именно "112", "NewsOne" и "Zik". Такое заявление с трибуны парламента сделал глава фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович. Об этом стало известно из прямой трансляции канала "Рада".

В Раде инициируют импичмент Зеленского из-за закрытия каналов Медведчука

Зеленский. Фото: ОП

Рабинович заявил, что из-за закрытия вышеупомянутых телеканалов, их политическая сила будет инициировать продедуру объявления импичмента президенту Владимиру Зеленскому.

Для того, чтобы определить дальнейшие шаги, ОПЗЖ соберется на внеочередной съезд. 

Рабинович сказал, что Зеленский поиздевался над страной и украинскими избирателями, а также обвинил президента в фашизме.

Свое выступление он пытался закончить песней "Вставай, страна огромная".

2 февраля Президент Владимир Зеленский ввел санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который является партнером и соратником кума Путина и одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Под санкции попали телеканалы "112", "NewsOne" и "Zik", которыми формально владеет Козак, однако основным бенефициаром, который определяет политику каналов называют именно Медведчука.

Также под санкции попали самолеты Козака и Медведчука, на которых они регулярно летали в Россию, что прямо запрещено украинским законодательством.

Из всех членов СНБО решение о санкциях против Козака не поддержал только спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского объяснили блокировку каналов Медведчука

Также читайте о возможности коалиции Зеленского и Тимошенко


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uDOHjb-2o_k
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