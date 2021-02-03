В Украине наложили санкции на самолеты Козака и Медведчука

В Украине наложили санкции на партнера и соратника Медведчука, которые предусматривают остановку вещания телеканалов 112, "NewsOne" и "Zik". Кроме того, санкции блокируют возможность пользоваться частными самолетами, на которых Медведчук и Козак регулярно летают в Россию. Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на высокопоставленных чиновников СБУ.

Медведчук и Козак. Фото: Google

Политики использовали самолеты для прямых полетов на территорию России, что прямо запрещено законом. По словам источников, после того, как США решили наложить санкции на Медведчука, самолеты были перерегистрированы в Молдове.

С момента вступления санкций в силу этим самолетам запрещено входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки и брать на борт пассажиров.

Запрет на прямые перелеты между Украиной и Россией действует уже несколько лет, однако, по сообщению ряда СМИ, Медведчук неоднократно нарушал эту норму и летал чартерными рейсами в Москву, где часто встречался со своим кумом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Вечером 2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБОУ о введении персональных санкций против Тараса Козака и ряда его активов, среди которых телеканалы "112", "NewsOne" и "Zik". Козака называют лишь номинальным владельцем медиахолдинга, а главным бенефициаром считают именно Виктора Медведчука.

Телеканалы уже прекратили свое кабельное вещание, однако заявили, что продолжат свою работу на YouTube.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского рассказали о возможной коалиции с Тимошенко.

Читайте также, почему Коломойский не встал на защиту Дубинского во время исключения из фракции.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!