logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.02.2021

BTC/USD

35860.74

ETH/USD

1519.98

LTC/USD

150.16

НБУ 03.02.2021

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Разумков рассказал, почему не поддержал санкции против каналов Медведчука
commentss НОВОСТИ Все новости

Разумков рассказал, почему не поддержал санкции против каналов Медведчука

Спикер воздержался и объяснил почему

сегодня, 09:23
Автор:

Гриниченко Дима

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которому принадлежат каналы "NewsOne", "112" и "Zik". Из всех членов СНБО воздержался только спикер Парламента Дмитрий Разумков, который объяснил свой поступок изданию "Бабель".

Разумков рассказал, почему не поддержал санкции против каналов Медведчука

Медведчук. Фото: 24 канал

По его словам, он воздержался из-за того, что санкции хороши тогда, когда нет возможности кого-то наказать в соответствии с украинским законодательством.

Разумков сказал, что в этом случае "все на месте". Он также отметил, что санкции против телеканалов – это плохо, вне зависимости от того, кому они принадлежат.

Президент наложил на Тараса Козака санкции вечером 2 февраля. Они накладываются сроком на 5 лет и блокируют многие активы и возможность операций на территории Украины. 

Под санкции попали также юридические лица, на которых зарегистрированы вышеупомянутые телеканалы. Несмотря на то, что  номинальным владельцем является Козак, данный пул телеканалов связывают с главой политсовета ОПЗЖ и кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком.

Решение о наложении санкций поддержали 17 членов из 19 Совета Национальной безопасности. Среди тех, кто не поддержал решение, был только Разумков, еще один член СНБО находился в командировке. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине также наложили санкции на частные самолеты Медведчука и Козака, на которых они летают в Россию.

Также читайте о том, что в Украине могут существенно расширить конституционные полномочия президента, решение будут принимать в ноябре 2021 года.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/babel/5089
Теги:
comments

Обусуждения

Тамара

сегодня, 09:38

Украинское законодательство - как дышло.

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ