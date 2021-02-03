Разумков рассказал, почему не поддержал санкции против каналов Медведчука

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которому принадлежат каналы "NewsOne", "112" и "Zik". Из всех членов СНБО воздержался только спикер Парламента Дмитрий Разумков, который объяснил свой поступок изданию "Бабель".

Медведчук. Фото: 24 канал

По его словам, он воздержался из-за того, что санкции хороши тогда, когда нет возможности кого-то наказать в соответствии с украинским законодательством.

Разумков сказал, что в этом случае "все на месте". Он также отметил, что санкции против телеканалов – это плохо, вне зависимости от того, кому они принадлежат.

Президент наложил на Тараса Козака санкции вечером 2 февраля. Они накладываются сроком на 5 лет и блокируют многие активы и возможность операций на территории Украины.

Под санкции попали также юридические лица, на которых зарегистрированы вышеупомянутые телеканалы. Несмотря на то, что номинальным владельцем является Козак, данный пул телеканалов связывают с главой политсовета ОПЗЖ и кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком.

Решение о наложении санкций поддержали 17 членов из 19 Совета Национальной безопасности. Среди тех, кто не поддержал решение, был только Разумков, еще один член СНБО находился в командировке.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине также наложили санкции на частные самолеты Медведчука и Козака, на которых они летают в Россию.

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