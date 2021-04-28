Подножка от Витренко: чего ждать "Нафтогазу Украины" и лично Коболеву

Украинцы бодро обсуждают одну из главных новостей 28 апреля — увольнение Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины".

Противостояние Коболева и Витренко вышло на новый уровень. Фото: politeka.net

Ему на смену пришел ранее исполняющий обязанности главы Минэнерго Юрий Витренко. Интересно, что он в свое время был исполнительным директором "Нафтогаза" и конфликтовал с Коболевым.

"Комментарии" решили пообщаться с экспертами, чтобы понять, что именно стоит за кадровыми перестановками в "Нафтогазе" и зачем Витренко эта должность.

Специалисты попробовали объяснить, дело в деньгах (о зарплатах топ-менеджмента НАК ходят легенды) или же в мести, которую, как известно, подают холодной.

"Витренко поймал удачу за хвост"

Кадровые игры вокруг "Нафтогаза" подробно прокомментировала политический эксперт Светлана Кушнир.

"Я мстю и мстя моя страшна... Примерно так можно назвать сегодняшнюю ситуацию по линии противостояния Коболев-Витренко, — подчеркивает специалист. — Понятно, что Кабмин, проголосовав за обратный чейндж и.о. министра энергетики на главу "Нафтогаза", вышел за рамки своих полномочий. Главу НАК может снять или назначить лишь Наблюдательный совет, а уж никак не КМУ. Но если сильно хочется, а нельзя, то... можно. Когда по беспределу прошло столько решений СНБО, то, чего, правительству нельзя, что ли?"

По мнению эксперта, скрытый и не очень конфликт между Коболевым и Витренко перешёл в стадию атаки со стороны последнего.

"Витренко поймал удачу за хвост и рванул на лучшую в разы должность, тем самым реабилитируясь за два провальных голосования в Раде за его кандидатуру на пост министра. В то же время Коболев и Ко обнаглели так, что в тяжкие для Украины времена и экономический кризис удвоили себе зарплату", — говорит Кушнир.

Политэксперт уверена, что сострадания у рядовых граждан уже экс-администрация "Нафтогаза" вряд ли добьется. По ее мнению, такое решение Кабмина многие принимают с овациями.

"Премированный миллионными премиями добрый сын американской мамы может паковать чемоданы и уезжать, — считает Светлана Кушнир. — Впрочем, сериал только набирает ход. Ведь самое главное ещё впереди — отстоит ли своего пестованца Набсовет НАК "Нафтогаз" и будет ли судебная тяжба за портфель главного газовика? Судя по заявлениям НАК в соцсетях — всё будет… Так что, ребята, это ещё не конец, это блики на мечах в бурной сече титанов".

"Витренко заходил на Минэнерго, чтобы сблизиться с командой Зеленского"

Политолог Владимир Цыбулько называет увольнение Коболева кричащим нарушением закона. Эксперт подчеркивает, что это решение было принято не Наблюдательным советом, а Кабмином, что вне очерченных на данный момент правовых рамок. На этом же, кстати, акцентируют и в НАК "Нафтогаз".

"Зеленский просто уничтожает государственные институции. Теперь он добрался и до госкомпаний, что ускорит крах украинской экономики", — прогнозирует политолог.



Владимир Цыбулько предполагает, что Витренко заходил на Минэнерго, чтобы выполнить определенный круг задач и сблизиться с командой Зеленского.

"Его цель была — вернуться-таки на позицию в "Нафтогаз", где крутятся реальные финансы. Минэнерго же — это фактически Минугля, где есть проблемы со старыми шахтами, а особых "фишек" нет. Похоже, что вся эта затея была элементом войны Витренко с Коболевым", — резюмирует Владимир Цыбулько.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что могло привести к подобным кадровым перестановкам и какие вероятные последствия может повлечь увольнение Коболева.

Также на портале вы можете узнать, чью кандидатуру на пост главы Минэнерго одобрили в комитете Верховной Рады.

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