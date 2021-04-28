Кабмин уволил Коболева с должности главы "Нафтогаза"

Кабинет Министров Украины на заседании 28 апреля уволил с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram.

Андрей Коболев - фото из открытых источников

"Только что на Кабмине (заседании Кабинета министров, — ред.) уволили Андрея Коболева с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины". Наконец-то", — написала политик.





Сам Коболев на своей странице в Facebook сообщил, что об увольнении узнал из новостей и никаких заявлений не писал:

Тем временем в СМИ, которые ссылаются на личные источники, сообщают, что главой "Нафтогаза" назначат исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко. И само решение будет принято сегодня.

К слову, Андрей Коболев был во главе компании "Нафтогаз Украины" на протяжении семи лет, начиная с марта 2014 года.

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Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько напоминает, что после нескольких провальных голосований по назначению Витренко министром монобольшинство изменило законодательство, усилив полномочия и.о. министра. Именно в таком статусе и работал Витренко. Казалось, что вопрос снят. Но недавно стало известно, что он написал заявление об отставке. Правда, сам Витренко это опровергал. Однако анонсированное рассмотрение новой кандидатуры на пост главы Минэнерго говорит само за себя.









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