Война за «Нафтогаз»: чего ждать после увольнения Коболева

Одна из самых обсуждаемых тем дня — смена руководства в НАК "Нафтогаз Украины". Как известно, главную должность в компании теперь занимает бывший и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко. А вот экс-главу Андрея Коболева "попросили" с поста, по словам чиновника, даже не предупредив.



Андрей Коболев vs Юрий Витренко. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Комментарии" решили узнать мнение специалистов. Эксперты попытались разложить ситуацию по полочкам, объяснив, почему происходят именно такие кадровые перестановки и чьей победой их можно считать.

"Увольнение Коболева осложняет отношения Украины с зарубежными партнерами"

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук подчеркивает, что государство (правительство) как владелец компании НАК "Нафтогаз" имеет право уволить любого руководителя в любой момент. Но, по его мнению, плохо, что правительство делает это с нарушением действующего законодательства и устава "Нафтогаза".

"По уставу главу правления может снимать только Набсовет. То есть, если снимать Коболева, то нужно сначала отправить в отставку (это сделали, но уже после увольнения чиновника, — ред.) и сформировать новый состав Набсовета. Это юридическая составляющая. И если Коболев начнет подавать судебные иски, не факт, что правительство не проиграет. При этом нужно понимать, что Коболев имел активную поддержку со стороны США и МВФ и его увольнение осложняет наши отношения с зарубежными партнерами", — отмечает Борис Кушнирук.

По его словам, в самой ситуации, связанной с "Нафтогазом", есть важные нюансы. Формальным поводом для отставки Коболева стал финансовый отчет "Нафтогаза" за 2020 год, заверенный международным аудитом. Там показаны огромные убытки, хоть ранее компания демонстрировала серьезную прибыль (в том числе, благодаря выплатам от РФ по решению Стокгольмского арбитража).

По итогам же 2020-го "Нафтогаз" увеличил сумму резервов обесценивания финансовых активов на 36 млрд грн, напоминает Борис Кушнирук. Это привело к тому, что группа компаний "Нафтогаза" показала за прошлый год чистый убыток на общую сумму 19 млрд грн.

"Общая сумма дебиторской задолженности "Нафтогаза" по договорам купли-продажи составила 63.4 млрд грн по состоянию на 31 декабря 2020 года. Преимущественно это дебиторская задолженность по поставкам газа облгазпоставщикам, облгазам (в основном принадлежащим Фирташу) и предприятиям теплокоммунерго (ТКЭ). Убытки появились, потому что накопилось очень много плохих (фактически невозвратных) долгов этих компаний перед "Нафтогазом", — поясняет Борис Кушнирук.

Эксперт напомнил, что еще правительство Гройсмана обязало "Нафтогаз" взять на себя специальные обязательства — поставлять газ ТКЭ, облгазам и облгазпоставщикам без предоплаты.

"Эти получатели газа от "Нафтогаза" массово не рассчитывались, — подчеркивает Кушнирук. — И, похоже, не собираются этого делать. Речь идет о десятках миллиардов гривен, которые задолжали данные частные компании государственному НАК "Нафтогаз". И Коболев в определенной мере спровоцировал конфликт, когда вынес проблему в публичную плоскость, продемонстрировав убыток. То есть, он показал, что кто-то должен нести ответственность за ситуацию, спровоцированную как раз-таки распоряжениями правительства. Во многом — коррупционными, принятыми в пользу предприятий Фирташа".

"Зеленский давно хотел "своего человека" в "Нафтогазе"

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает увольнение Коболева, а вслед за ним и всех независимых членов и представителей государства в Набсовете предприятия победой президента Владимира Зеленского.

"Зеленский победил. Он давно хотел поставить во главе НАК "Нафтогаз" своего человека. И теперь он этого добился", — отмечает Александр Охрименко.

По мнению эксперта, можно сказать, что Зеленский всё больше и больше усиливает свою власть.

"Теперь и самый "жирный" гособъект под его контролем. Это действительно большая победа Зеленского как президента", — резюмирует Александр Охрименко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Министерство энергетики наконец может получить постоянного руководителя. Чью кандидатуру предлагают, ищите в нашем материале.

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