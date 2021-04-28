Война за «Нафтогаз»: чего ждать после увольнения Коболева

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МЕНЮ
Вечканова Елена
Одна из самых обсуждаемых тем дня — смена
руководства в НАК "Нафтогаз Украины". Как известно, главную должность в
компании теперь занимает бывший и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко. А вот экс-главу Андрея Коболева "попросили" с поста, по словам чиновника, даже не предупредив.
Андрей Коболев vs Юрий Витренко. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
"Комментарии" решили узнать мнение
специалистов. Эксперты попытались разложить ситуацию по полочкам, объяснив,
почему происходят именно такие кадровые перестановки и чьей победой их можно
считать.
Экономический и политический эксперт Борис
Кушнирук подчеркивает, что государство (правительство) как владелец компании
НАК "Нафтогаз" имеет право уволить любого руководителя в любой момент. Но, по
его мнению, плохо, что правительство делает это с нарушением действующего
законодательства и устава "Нафтогаза".
По его словам, в самой ситуации, связанной с "Нафтогазом",
есть важные нюансы. Формальным поводом для отставки Коболева стал финансовый
отчет "Нафтогаза" за 2020 год, заверенный международным аудитом. Там показаны
огромные убытки, хоть ранее компания демонстрировала серьезную прибыль (в том
числе, благодаря выплатам от РФ по решению Стокгольмского арбитража).
По итогам же 2020-го "Нафтогаз" увеличил сумму
резервов обесценивания финансовых активов на 36 млрд грн, напоминает Борис
Кушнирук. Это привело к тому, что группа компаний "Нафтогаза" показала за прошлый
год чистый убыток на общую сумму 19 млрд грн.
Эксперт напомнил, что еще правительство
Гройсмана обязало "Нафтогаз" взять на себя специальные обязательства —
поставлять газ ТКЭ, облгазам и облгазпоставщикам без предоплаты.
Глава
Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает
увольнение Коболева, а вслед за ним и всех независимых членов и представителей
государства в Набсовете предприятия победой президента Владимира Зеленского.
По мнению эксперта, можно сказать, что Зеленский
всё больше и больше усиливает свою власть.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Министерство энергетики наконец может получить постоянного руководителя. Чью кандидатуру предлагают, ищите в нашем материале.
Помимо этого, на портале вы можете узнать, как оценивают вероятного нового главу Минэнерго отечественные эксперты.
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