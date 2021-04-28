Витренко назначили главой "Нафтогаза"

Юрий Витренко назначен главой "Нафтогаза" без статуса исполняющий обязанности. Об этом сообщил изданию "РБК-Украина" источник в Кабинете министров.

Юрий Витренко - фото из открытых источников

"Витренко уже назначили главой "Нафтогаза". Не в статусе исполняющего обязанности", — сообщил он.

Кроме того, НАК "Нафтогаз Украина" подтвердил назначение Кабмином Юрия Витренко на должность председателя компании.

"Принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Витренко Юрия Юрьевича главой правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что на сегодняшнем правительственном заседании Кабмин принял решение уволить Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Сам Коболев утверждает, что узнал о своем увольнении из новостей. К слову, он был во главе компании с 2014 года.

Ранее портал "Комментарии" писал, что кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко подали на должность министра энергетики. "Комментарии" узнали прогнозы экспертов касательно того, поддержит ли его Рада, а также сможет ли Галущенко решить основные задачи во главе Минэнерго.

Эксперты напоминают, что после нескольких провальных голосований по назначению Витренко министром монобольшинство изменило законодательство, усилив полномочия и.о. министра. Именно в таком статусе и работал Витренко. Казалось, что вопрос снят. Но недавно стало известно, что он написал заявление об отставке. Правда, сам Витренко это опровергал. Однако анонсированное рассмотрение новой кандидатуры на пост главы Минэнерго свидетельствует об обратном.













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