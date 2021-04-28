Профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотрел кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко на должность министра энергетики. Парламенту рекомендуют назначить его новым главой Минэнерго, пишет "РБК-Украина", ссылаясь на заседание ВР.

Назначение главы Минэнерго: комитет Рады принял решение - фото из открытых источников

"Я Вас поздравляю. Вы получили поддержку комитета. Соответственно решение комитета — рекомендовать одобрить соответствующую кандидатуру завтра в зале. Решение комитета принято", — отметил председатель комитета Андрей Герус.

Сообщается, что кандидатуру Галущенко поддержали 17 членов комитета, а пять народных избранников воздержались от голосования.

К слову, вчера, 27 апреля, стало известно, что глава Кабинета министров Денис Шмыгаль внес на рассмотрение народных депутатов представление о его назначении.

Портал "Комментарии" писал, что политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок считает, что назначение Галущенко готовилось давно и системно. Еще три недели назад появилась информация, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление. На следующий день он опроверг его. Но, учитывая представление Шмыгаля о назначении нового министра энергетики без приставки и.о., похоже, что такое заявление вполне может быть не выдумкой, а реальностью.

СМИ связывают Галущенко то с Деркачем, то с Ахметовым, то с Коболевым, но это не так важно. Глава ведомства вряд ли в принципе сможет влиять на изменение правил на энергетическом рынке, который в Украине уже сформирован со своими правилами "дикого запада" и который является абсолютно неприемлемым для украинцев из-за их низкой платежеспособности.





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