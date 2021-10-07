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Стало известно, когда изберут нового спикера Верховной Рады

Кандидаты на должность главы парламента уже известны

сегодня, 15:58
Автор:

Елизавета Черных

Заседание украинского парламента 7 октября закрыто. Главу Верховной Рады будут избирать на заседании в пятницу, 8 октября. Об этом написал в своем Telergam депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. 

Стало известно, когда изберут нового спикера Верховной Рады

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

"Заседание Верховной Рады закрыли. Спикера будут выбирать завтра", — говорится в сообщении народного депутата. 

Напомним, что в четверг, 7 октября, народные депутаты отправили в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова 284 голосами "за". Народные избранники подали свои кандидатуры от каждой фракции и рассказали кого они видят на посту председателя Верховной Рады вместо Разумкова. Известно, что подано пять кандидатур на вакантное место в президиуме парламента. Среди кандидатов — Алексей Гончаренко, Гео Лерос, Яна Зинкевич, Ярослав Железняк, вице-спикер Руслан Стефанчук.

К слову, представитель "Евросолидарности" Алексей Гончаренко вспомнил о 69-м дне рождения президента РФ Владимира Путина во время того, как произносил в парламенте программу кандидата на должность спикера Верховной Рады. 

Кроме того, эксперты для издания "Комментарии" оценили итоги голосования, особенно в ракурсе поддержки отставки спикера со стороны "Батькивщины", представители которой хвалили Разумкова сегодня с парламентской трибуны. Специалисты также рассказали, почему ОПЗЖ и "Евросолидарность" голосовали в унисон. В частности, политолог Виктор Таран называет главным выводом по результатам голосования за отставку Разумкова, что монобольшинства больше нет. Еще один вывод, который сделал эксперт — в парламенте точно есть коалиция, которую условно можно назвать "Слуги олигархов". 




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/8220
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