Верховная Рада поздравила Путина с днем рождения (ВИДЕО)

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Елизавета Черных
Во время заседания Верховной Рады в четверг, 7 октября, народные депутаты вспомнили о 69-м дне рождения главы Кремля Владимира Путина и спели в честь этого популярную песню. Соответствующий видеоролик разместил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Верховная Рада Украины - фото из открытых источников
Представитель "Евросолидарности" вспомнил о празднике президента РФ во время того, как произносил в парламенте программу кандидата на должность спикера Верховной Рады:
Многие народные избранники поддержали своего коллегу и произнесли продолжение песни. После чего Гончаренко проскандировал в микрофон "ла-ла-ла".
Напомним, что на заседании 7 октября народные депутаты отправили в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова 284 голосами "за". Народные избранники подали свои кандидатуры от каждой фракции и рассказали кого они видят на посту председателя Верховной Рады вместо Разумкова. Известно, что подано пять кандидатур на вакантное место в президиуме парламента. Среди кандидатов — Алексей Гончаренко, Гео Лерос, Яна Зинкевич, Ярослав Железняк, вице-спикер Руслан Стефанчук. Теперь в соответствии с регламентом нардепы должны ознакомиться со сведениями о каждом из кандидатов. Кандидаты начали подавать документы и заявления на вакантную должность. В частности, Алексей Гончаренко выставил кандидатуру Гео Лерос, а то кандидатуру Гончаренко. Депутат Гончаренко написал в Telegram, что если его выберут коллеги, то он первым делом выбросит телефон на который звонит глава государства.
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