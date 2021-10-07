Верховная Рада поздравила Путина с днем рождения (ВИДЕО)

Во время заседания Верховной Рады в четверг, 7 октября, народные депутаты вспомнили о 69-м дне рождения главы Кремля Владимира Путина и спели в честь этого популярную песню. Соответствующий видеоролик разместил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Представитель "Евросолидарности" вспомнил о празднике президента РФ во время того, как произносил в парламенте программу кандидата на должность спикера Верховной Рады:

"У нас сегодня в мире есть именинник, зовут его Владимир Путин. Давайте впервые вместе скажем и напомним этому имениннику Владимиру Путину на весь мир украинскую народную песню, кстати, из Харькова. Давайте ему ее напомним и скажем: Путин — ...!", — сказал с трибуны Гончаренко.

Многие народные избранники поддержали своего коллегу и произнесли продолжение песни. После чего Гончаренко проскандировал в микрофон "ла-ла-ла".

Напомним, что на заседании 7 октября народные депутаты отправили в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова 284 голосами "за". Народные избранники подали свои кандидатуры от каждой фракции и рассказали кого они видят на посту председателя Верховной Рады вместо Разумкова. Известно, что подано пять кандидатур на вакантное место в президиуме парламента. Среди кандидатов — Алексей Гончаренко, Гео Лерос, Яна Зинкевич, Ярослав Железняк, вице-спикер Руслан Стефанчук. Теперь в соответствии с регламентом нардепы должны ознакомиться со сведениями о каждом из кандидатов. Кандидаты начали подавать документы и заявления на вакантную должность. В частности, Алексей Гончаренко выставил кандидатуру Гео Лерос, а то кандидатуру Гончаренко. Депутат Гончаренко написал в Telegram, что если его выберут коллеги, то он первым делом выбросит телефон на который звонит глава государства.









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