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Кто претендует на должность председателя Верховной Рады

Известно о претендентах на должность председателя Верховной Рады

сегодня, 13:30
Автор:

Козлова Альбіна

Во время заседания 7 октября, народные избранники подали свои кандатуры от каждой фракции и рассказали кого они видят на посту председателя Верховной Рады вместо Разумкова. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".

Кто претендует на должность председателя Верховной Рады

В парламенте выдвинули кандидатуры на пост председателя, фото из открытых источников

Известно, что подано пять кандидатур на вакантное место в президиуме парламента. Среди кандидатов — Алексей Гончаренко, Гео Лерос, Яна Зинкевич, Ярослав Железняк, вице-спикер Руслан Стефанчук. Теперь в соответствии с регламентом нардепы должны ознакомиться со сведениями о каждом из кандидатов.

Кандидаты уже начали подавать документы и заявления на вакантную должность. В частности, Алексей Гончаренко выставил кандидатуру Гео Лерос, а тот кандидатуру Гончаренко. Депутат Гончаренко написал в Telegram, что если его выберут коллеги, то он первым делом выбросит телефон на который звонит глава государства.






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Источник: https://comments.ua/ua
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