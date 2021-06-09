Так быть или не быть: Вирастюка официально зарегистрировали народным депутатом

BTC/USD
36649.68
ETH/USD
2472.82
LTC/USD
165.60
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Данило Матюха
Центризбирком наконец-то зарегистрировал победителя от округа № 87 на промежуточных выборах в Верховную Раду. Данное решение было принято сегодня, 9 июня, на заседании ЦИК.
Василий Вирастюк - фото из открытых источников
Таким образом кандидат от политической партии "Слуга народа" Василий Вирастюк официально стал народным депутатом.
Член ЦИК Андрей Гевко сообщил, что 7 июня в комиссию поступило заявление Вирастюка с документами, которые необходимы для его регистрации в качестве народного депутата. Заявление политика рассмотрели на заседании Центризбиркома сегодня, 9 июня. За то, чтобы зарегистрировать Вирастюка нардепом, проголосовали все 16 членов ЦИК.
В ближайшие дни Василию Вирастюку должны выдать временное удостоверение. Соответствующее постановление опубликуют на официальном сайте ЦИК, а его копию пришлют в Верховную Раду.
Напомним, 4 апреля Центральная избирательная комиссия обнародовала 100% протоколов на избирательном участке № 87. По результатам голосования победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.
Подсчет голосов продолжался 8 дней и сопровождался попытками срыва избирательного процесса. Состав комиссии дважды менялся, а кандидаты обвиняли друг друга в фальсификации голосов.
Но 1 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым Василия Вирастюка признали победителем на 87 округе.
19 мая ЦИК второй раз признала Вирастюка избранным народным депутатом по 87 округу в Ивано-Франковской области.
А уже 24 мая Верховный Суд Украины снова отменил решение Центральной избирательной комиссии о признании кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка победителем промежуточных выборов народных депутатов на 87 округе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости