Так быть или не быть: Вирастюка официально зарегистрировали народным депутатом

Центризбирком наконец-то зарегистрировал победителя от округа № 87 на промежуточных выборах в Верховную Раду. Данное решение было принято сегодня, 9 июня, на заседании ЦИК.

Василий Вирастюк - фото из открытых источников

Таким образом кандидат от политической партии "Слуга народа" Василий Вирастюк официально стал народным депутатом.

Член ЦИК Андрей Гевко сообщил, что 7 июня в комиссию поступило заявление Вирастюка с документами, которые необходимы для его регистрации в качестве народного депутата. Заявление политика рассмотрели на заседании Центризбиркома сегодня, 9 июня. За то, чтобы зарегистрировать Вирастюка нардепом, проголосовали все 16 членов ЦИК.

"Согласно статье 78 Конституции Украины, положениям Избирательного кодекса Украины, а также статьи 101 Закона Украины "О выборах народных депутатов", на основании протокола ЦИК о результатах выборов народных депутатов в одномандатном избирательном округе 87 от 19 мая 2021 года, а также, руководствуясь законом о ЦИК, предлагается зарегистрировать народным депутатом Василия Вирастюка, избранного на промежуточных выборах 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе 87", — постановили на заседании ЦИК.

В ближайшие дни Василию Вирастюку должны выдать временное удостоверение. Соответствующее постановление опубликуют на официальном сайте ЦИК, а его копию пришлют в Верховную Раду.

Напомним, 4 апреля Центральная избирательная комиссия обнародовала 100% протоколов на избирательном участке № 87. По результатам голосования победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.

Подсчет голосов продолжался 8 дней и сопровождался попытками срыва избирательного процесса. Состав комиссии дважды менялся, а кандидаты обвиняли друг друга в фальсификации голосов.

Но 1 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым Василия Вирастюка признали победителем на 87 округе.

19 мая ЦИК второй раз признала Вирастюка избранным народным депутатом по 87 округу в Ивано-Франковской области.

А уже 24 мая Верховный Суд Украины снова отменил решение Центральной избирательной комиссии о признании кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка победителем промежуточных выборов народных депутатов на 87 округе.



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