Победила Банковая или избиратели: эксперты рассказали об итогах досрочных выборов в Украине

В воскресенье, 31 октября, в Харькове в непростых из-за коронавируса условиях проходили выборы городского главы (должен сменить в должности умершего Геннадия Кернеса). Также проходили внеочередные выборы в Верховную Раду двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области). Согласно предварительным данным, везде побеждают ставленники власти. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" известные на текущий момент результаты.

Выборы. Фото: Зеркало недели

На выборах в Харькове фактически снова выиграл Кернес

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак отмечает, что промежуточные выборы – это всегда особые и специфические кампании, которые более других определяются политическими соглашениями, договорняками, компромиссами и их результат определяется заблаговременно.

"Собственно, это и показал результат, максимально удовлетворительной для Банковой: в Харькове — предполагаемая победа (возможно, даже в один тур) и.о. мэра Игоря Терехова, в 184 округе — "слуги народа" Сергея Козыря, в 197-м — "слуги народа" Виталия Войцеховского. Как достигался такой результат? Большей мерой, управляемой явкой (традиционно она на промежуточных выборах низкая), выведением из игры потенциальных кандидатов, – поясняет Олег Постернак. – Так, в Харькове не баллотировалась Светличная, участие которой не привело бы к победе Терехова уже в первом туре. Плюс – размен должностей в 184-м и выведение Лагуты из когорты кандидатов (накануне выборов президент Владимир Зеленский назначил новым главой Херсонской облгосадминистрации Геннадия Лагуту; по данным местные СМИ, эту должность Лагуте предоставили в обмен на обещание снять свою кандидатуру с довыборов в Верховную Раду – прим. ред.)".

По словам эксперта, помимо чисто политических инструментов, были и сугубо технологические.

Во-первых, снова использовалась технология клонов и двойников (в 197 было зарегистрировано сразу два двойника одного из фаворитов гонки Вячеслава Голуба).

Во-вторых, массово эксплуатировались мотивационные сетки и подвоз. Причем, большинством кандидатов из разных политических сил. Практика показывает, что это есть и будет основной победной стратегией в округах и городах.

В-третьих, особенностью кампаний стало обилие платной таргетированной рекламы в Facebook и Instagram. Традиционно, она использовалась кандидатами "второго эшелона" для рывка узнаваемости и размывания поля основных конкурентов (в Харькове кандидат Мустафаева потратила на соцсети бюджет, схожий для национальной кампании). Терехов даже ушел в ТикТок, а Добкин активничал больше в инстаграм.

В-четвертых, обеспечение явки своих избирателей. Массовым явлением стали обзвоны баз избирателей, продуктовые ярмарки по сниженным ценам, розыгрыши билетов и айфонов и т.д.

В-пятых, на новый уровень поставлена была технология "добрых дел". Терехов во всю пиарил открытие зоопарка как имиджевый проект, а также удачно раскрутил карточку харьковчанина.

В-шестых, задействована была технология vip-агитаторов. Президент в октябре посетил Золотоношу Черкасской области — центр 197 округа и осмотрел объекты "Большого строительства" — крытый бассейн в гимназии им. С.Скляренко. Терехов и Добкин последовательно добивались олицетворения в ходе кампании с Кернесом.

"Собственно, можно сказать, что на выборах в Харькове фактически снова выиграл Кернес. Эксплуатация доброй памяти о нем тоже стала технологией", – резюмирует Олег Постернак.

Только ленивый не видел журналистских расследований касательно Терехова, объема материала, доказывающего, что он использовал админресур

Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова обращает внимание, что с момента создание независимого государства в Украине используются одни и те же манипуляции и фальсификации. И выборы 31 октября, по ее мнению, стали тому ярким подтверждением.

"Победили админресурс, покупная социология (в том числе от центров, которые имеют не лучшую репутацию, к примеру, аффилированны с Коломойским), "гречка" (прямой и непрямой подкуп избирателей). Результаты об этом свидетельствую напрямую. Прогноз о том, кто победил с плюс/минус парой процентов, был очевиден. Никакой интриги. Она лишь в том, будет ли админресурс использован настолько, чтобы выборы прошли в один тур", – отмечает Анне Быкова.

Описывая ситуацию в Харькове, где, предварительно, Терехов выиграл в один тур, политтехнолог акцентирует:

"Касательно Терехова – только ленивый не видел журналистских расследований касательно него, объема материала, доказывающего, что он использовал админресур, покупку неправдивой социологии, привлечение масс-медиа в подсветку будущей победы. По другим двум округам тоже примерно такая же ситуация. Традиционные выносная урна, вброс бюллетеней, порча протоколов, подкуп членов комиссси, стандартные "карусели". К сожалению, мы не двигаемся в сторону качественных, правдивых выборов. В частности, потому, что не внедряем электронное голосование. Ведь тогда вскроются схемы, с помощью которых нынешние нардепы и чиновники пришли к власти. И заблокируются классически фальсификация и манипуляции".

Акцентирует Анне Быкова и на крайне низкой явке: 21,39 % в округе № 184 (Херсонская область), 25,57 % в округе № 197 (Черкасская область), 28,29% в Харькове.

"С 1991 года явка постоянно падает за исключением некоторых эпизодов, как, к примеру, внеочередные парламентские выборы 2019 года. А так – тенденция к снижению, что позволяет манипулировать цифрами. В нашем случае ситуацию усугубил коронавирус, а также пассивность избирателей, которые не ожидали никаких явных изменений, – отмечает эксперт. – Прогнозирую, что следующие выборы также будут подгонять под пик карантина. Так удобнее для власти".

Самого Терехова такая "победа" должна настораживать, потому что Харьков – это не Моршин

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк считает показательным результат харьковского проявления прямой демократии, где фактически будет избран "наместник Харькова", Игорь Терехов.

"Особенно показательными харьковские выборы делает уровень явки избирателей, которая составляет 28%. По моему мнению, для легитимации новой власти это катастрофически недостаточно. Хотя с юридической точки зрения всё нормально", – отмечает Дмитрий Гаврилюк.

По его мнению, в Харькове между кандидатами (включая основных – Терехова и Добкина) не было состязательности стратегий развития города.

"Это больше напоминало политтехнологический фарс с подставным кандидатом, удобным для Терехова спарринг партнером, – считает Дмитрий Гаврилюк. – Для Терехова это была очень дешевая победа, учитывая примитивную политическую конкуренцию, ленивость харьковского избирателя. В то же время, самого Терехова такая "победа" должна настораживать, потому что Харьков – это не Моршин, вакцинация здесь, как и загруженность медицинской системы, в критическом состоянии. Сейчас точно не место популизму и не время разыгрывать сценку "Кто был более верным товарищем для Кернеса". Следует решать "горящие" вопросы – противодействие ковиду, вакцинация, отопительный сезон".

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