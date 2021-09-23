Рада приняла резонансный закон о деолигархизации: удастся ли уменьшить влияние олигархов в Украине

Верховная Рада приняла закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599, он же "законопроект о деолигархизации"). "За" проголосовали 279 нардепов, причем 229 голосов дала фракция "Слуга народа". Отмолчались ОПЗЖ, "Батькивщина", "Европейская солидарность".

Закон о борьбе с олигархами. Коллаж "Комментарии" / Д. Романюк

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит такой расклад при голосовании, а также то, как события могут развиваться дальше.

Влияние олигархов и разнообразных финансово-промышленных групп на "Слуг народа" оказалось куда меньше, чем влияние президента

Политолог Валентин Гладких считает, что Владимиру Зеленскому и пропрезидентской фракции удалось преодолеть попытки приостановить, оттянуть, отложить рассмотрение этого законопроекта.

"Давайте вспомним, как развивалась эта история. Сперва говорили, что это абсолютно никчемный законопроект, что никаких последствий не будет. А постепенно, с каждым шагом, когда стало понятно, что президент настроен серьезно, сопротивление принятию данного законопроекта усилилось. И венцом этого сопротивления стало решение спикера ВР Дмитрия Разумкова направить проект закона на рассмотрение Венецианской комиссии, хоть ее участие в процессе законотворчества Украины никоим образом не предусмотрено. То есть, это говорит о том, что этот законопроект представляет угрозу для украинских олигархов. И что именно они оказывали ему ожесточенное сопротивление", – отмечает политолог.

Он напоминает, что многие прогнозировали, будто во фракции "Слуга народа" не хватит голосов, чтобы поддержать этот законопроект. Говорили о сильном влиянии олигархов на СН.

"Но, как видим, СН дала 229 голосов при минимально необходимых 226. То есть, даже этого хватило бы. Но законопроект поддержали также депутатские группы "За майбутнє" (18), "Довіра" (15), фракция "Голос" (11) и внефракционные (6). Получается, на самом деле влияние олигархов и разнообразных финансово-промышленных групп на СН оказалось куда меньше, чем влияние президента. И это именно пропрезидентская политическая сила, а не что-то сшитое из разных кусочков, как любят рассказывать оппоненты действующей власти. Фракция СН продемонстрировала свою целостность касательно политики по деолигархизации", – считает Валентин Гладких.

Показательным он называет то что, за законопроект не голосовали фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, ОПЗЖ Виктора Медведчука и "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

"Это даст повод говорить о неком олигархическом консенсусе между руководством данных политсил, – предполагает эксперт. – Они могли руководствоваться разными мотивами, не давая голоса за законопроект №5599. Но выглядеть всё будет именно так, будто эти фракции защищают интересы олигархов. Кстати, с Порошенко и Медведчуком всё ясно. Они гарантированно попадают в реестр олигархов, потому что являются олигархами. Потому их мотивы понятны. Что касается позиции "Батькивщины" и Тимошенко, то с их стороны не было каких-то категорических возражений, блокирования трибуны (как делали ОПЗЖ и Евросолидарность). Скорее замечания от "Батькивщины" касались каких-то юридических моментов и коллизий. Возможно, желание дополнить данный проект закона какими-то нормами, которые сделали бы его более действенным".

Прогнозируя, как будет ситуация развиваться дальше, политолог высказал уверенность, что кто-то внесет постановление, которое заблокирует на некоторое время подписание данного законопроекта.

"Сошлются, к примеру, на некие процедурные нарушения. Скорее всего, Рада отклонит это предложение, и законопроект пойдет на подпись к спикеру. И посмотрим, какая будет позиция Разумкова. Хватит ли у него мужества, чтобы выполнить свои конституционные полномочия главы ВР – и подписать поддержанный ею закон. Если хватит – документ отправят на подпись президенту, – поясняет Валентин Гладких. – Далее, думаю, группа депутатов от фракций Порошенко и Медведчука, в который раз демонстрируя свое единство по ряду позиций, обратятся в Конституционный суд Украины касательно якобы не конституционности отдельных положений законопроекта. Он пойдет на рассмотрение КСУ. Посмотрим, захотят ли они идти на дальнейшую конфронтацию с президентом и попытаются защищать олигархов (а именно так это будет выглядеть в глазах украинского общества), или признают его конституционным. Не исключено, что КСУ, понимая все последствия, будет максимально затягивать рассмотрение этого вопроса".

По словам эксперта, главное – какие будут практические последствия, если закон обретет полноценную силу. Удастся ли ослабить влияние олигархов на украинскую политику.

"Надеюсь, это лишь первый шаг. И мы увидим вскоре целый ряд законопроектов, направленных на урегулирование антимонопольного законодательства, вопросов финансирования политических партий, усиления ответственности за незаконное обогащение, предотвращение конфликта интересов и много чего другого. Потому что одним законопроектом №5599 проблему олигархов не решить", – констатирует Валентин Гладких.

Проблему олигархизации украинской экономики необходимо решать, но она не решится одним законом

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова уверена, что проект закона о деолигархизации написан по принципу: своим — всё, врагам — закон.

"У нас есть близкие к власти олигархи, которые владеют и телеканалами и влиянием на Кабмин и самого президента. Политики, не стесняясь, встречаются и консультируются с ними у всех на глазах. То есть, не скрывают тот факт, что эти люди влияют на политику в стране, – отмечает эксперт. – Вы себе представляете, чтобы Партия олигарха проголосовала за закон против этого же олигарха? Пчёлы против мёда".

С другой стороны, продолжает Татьяна Лупова, все наши президенты владели бизнесом, необходимой суммой денег и средствами массовой информации в той или иной форме, включая нынешнего.

"Но есть же СНБО, за которым фактически последнее слово в составлении реестра олигархов, – напоминает эксперт. – Проблему олигархизации украинской экономики необходимо решать, но она не решится одним законом. Ограничить же влияние олигархов на политику, тогда как вся наша государственная система, законы о выборах, включительно с финансовым цензом, построены для удобства постоянного и полного влияния большого капитала, пока не удастся".

Ранее портал "Комментарии" писал, что Гордон рассказал, какую главную цель преследует власть, продвигая деолигархический закон.





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