Громкие обещания и реальная политика: что произошло со "слугами" и кто в этом виноват

Команда президента Украины Владимира Зеленского кардинально изменилась за два года. Как, похоже, принципы, с которыми Зеленский шел к власти. Об этом говорит уволенный с поста спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков. Такого же мнения и Александр Данилюк, секретарь СНБО Украины с мая по сентябрь 2019 года.

Слуга народа - фото из открытых источников

Чем обусловлены эти перемены? Действительно ли они есть? К чему они могут привести? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

Сегодня на лицо заметное усиление авторитарных тенденций, управление страной все больше переходит в ручной режим

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина напоминает, что предвыборные обещания Владимира Зеленского – окончание войны, реальное народовластие, победа над коррупцией, страховая медицина, налоговая реформа – были очень привлекательны для избирателей.

"Обещания, оформленные в юмористические лозунги — "Придет весна — сажать будем", "Ні обіцянок, ні пробачень", "Слуга народа — президент" подтолкнули многих украинцев поверить новым, казалось бы, искренним политикам. И отдать за них голоса на президентских и парламентских выборах. Но реальная политика оказалась очень далекой от идеалистической картинки цветущей Украины, нарисованной политтехнологами избирательных штабов будущего президента и будущего монобольшинства. Обладание властью оказалось большим испытанием. "Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно". Эти слова лорда Актона как нельзя лучше описывают то, что происходит сейчас в украинской политике", – отмечает Анна Малкина.

По ее словам, складывается впечатление, что украинский президент оторвался от реальности.

безосновательное увольнение Дмитрия Разумкова с поста спикера, решения СНБО, подменяющие собой судебные инстанции и многие другие крупные и мелкие скандальные происшествия неумолимо настраивают против власти – как политическую оппозицию, так и бывших соратников, да и весь украинский народ. Сегодня на лицо заметное усиление авторитарных тенденций, управление страной все больше переходит в ручной режим. Однако в украинском менталитете неприятие силовых методов осуществления власти стоит на первом месте. Поэтому президенту и его ближайшему окружению пора об этом вспомнить", – считает Анна Малкина. "Чистка команды, скандал с оффшорами,

Идет максимальная концентрация власти в руках именно Ермака, а не Зеленского

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий считает, что изменения в Зе-команде начались практически сразу. Но более-менее всё вырисовываться начало с приходом Андрея Ермака в руководители Офиса президента.

"Думаю, именно Ермак – архитектор всех этих изменений. И Зеленского, и подхода к работе. Ты или что-то делаешь, чтобы изменить страну, реформировать (это требует баланса интересов, привлечения профессионалов), или – концентрация власти в своих руках, чтобы контролировать все потоки, делаешь ставку на ручное управление. Мы видим, что выбрано второе", – констатирует политтехнолог.

Он подчеркивает, что Ермак – просто продюсер, человек, который занимался бизнесом, причем не на самом высоком уровне.

"И он видит Украину как прокатную компанию, – поясняет Алексей Голобуцкий. – Есть кинотеатры, из которых надо максимально выжать деньги. И с его точки зрения, он всё правильно делает. Офис президента ставит везде своих людей. Тех, кто более-менее самостоятелен, – убирают".

По словам эксперта, круг общения Зеленского сокращен до минимума, чтобы он ничего лишнего не услышал. Идет максимальная концентрация власти в руках ОП. Причем, скорее всего, в руках именно Ермака, а не Зеленского.

"К чему это может привести узурпация власти? К краху – или режима и конкретных политиков, или вообще страны. Ведь именно распределение власти в разных центрах позволяет видеть картину более цельно, реагировать на вызовы адекватно, – подчеркивает Алексей Голобуцкий. – А когда ты окружен людьми, которых не интересует будущее, им важно лишь вытянуть побольше здесь и сейчас лично для себя, зализывая при этом вышестоящее до дыр… И в таких условиях ты просто не почувствуешь момент, когда всё накрывается медным тазом".

То, что эта команда будет поедать сама себя, было абсолютно прогнозируемо

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова отмечает:

"К сожалению, никаких принципов и идеологии не было изначально. Была избирательная кампания, во время которой обещали всё, что могли придумать. Это было видно невооруженным глазом".

Сейчас же, по мнению эксперта, выстраивается система, в которой должны быть только верные.

"Это – единственный критерий, который берется в расчет. И верность учитывается совсем не президенту. То, что эта команда будет поедать сама себя, тоже было абсолютно прогнозируемо. Крайне сложно управлять людьми, которых ничего не объединяет. Вся история нынешней власти напоминает один детектив Агаты Кристи с нетолерантным названием", – подчеркивает Татьяна Лупова.

Она не видит повода сочувствовать и людям, потерявшим должности.

"Ошибки нужно не только признавать, но и исправлять. Так что ждём не только сожалений с оправданиями, но и действий", – резюмирует эксперт.

Ранее издание "Комментарии" писало, повлияет ли расследование "Оффшор-95" на рейтинг Зеленского и украинской власти.

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