"Евросолидарность" - в лидерах, а "слуги народа" теряют избирателей: о чем говорит новый рейтинг партий

Появились новые партийные рейтинги от КМИС. Согласно им, отрыв партии "Европейская солидарность" от "Слуги народа" с декабря вырос. При этом есть и другие интересные тенденции.

Рейтинг партий в Украине - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Так, партийный рейтинг (опрос проводился в период с 5 по 13 февраля) выглядит следующим образом:



"Европейская солидарность" – 22,9% (+3,1% по сравнению с 3-11 декабря);

"Слуга народа" – 16,4% (-2%);

"Батькивщина" – 11,5% (+2,4%);

"ОПЗЖ" – 10,1% (+1,1%);

"Наши" Евгения Мураева – 6,2% (+1,8%);

"Разумная политика" Дмитрий Разумкова – 5,8% (+1%);

"Сила и честь" Игоря Смешко — 5,1% (-1,9%).

Остальные партии не преодолевают нужный для попадания в Раду пятипроцентный барьер.



Эксперты проанализировали данную социологию для издания "Комментарии".

В головах избирателей разделились рейтинг Зеленского и рейтинг партии СН

Политтехнолог Борис Тизенгаузен подчеркивает, что потеря рейтинга правящей партией – абсолютно логичная история для Украины.

"И дело даже не в том, к какой политсиле принадлежат правящие депутаты, а в том, что ожидания избирателя всегда намного выше, чем ему можно дать за одну и даже за две каденции. Как следствие, избиратель у нас очень быстро очаровывается и так же быстро разочаровывается, – поясняет эксперт. – И так как сейчас правящая партия – "Слуга народа" – имеет монобольшинство – избиратель полагает, что у нее вся власть в руках и она может изменить страну. Но в наших реалиях это невозможно сделать быстро. Поэтому, конечно, рейтинг снижается. Добавляют свое и скандалы, в которые то и дело попадают представители партии власти".

Интересно и то, акцентирует Борис Тизенгаузен, что рейтинг президента Владимира Зеленского живет отдельно от рейтинга партии "Слуга народа". И личный рейтинг Зеленского лишь немного просел с момента избрания. В первом туре (именно так определяется реальный рейтинг) у Зеленского был 31%. На сегодняшний день, по разным оценкам, он в район 24-25%. Тот же свежий опрос КМИС дает ему сейчас 25,1% избирателей.

Второе место в рейтинге занимает пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (21,8%).

"То есть, поддержка Зеленского сохранилась практически на том же уровне, что ранее. Это своеобразный феномен, – считает Борис Тизенгаузен. – В головах избирателей разделились рейтинг Зеленского и рейтинг партии СН. И умелая подготовка к выборам, скажем, ребрендинг партии "Слуга народа" с прикреплением к новой партии бренда Зеленского (а о такой возможности уже говорят) может сработать. И дать новой политсиле несколько так нужных дополнительных процентов".

В следующем году парламентские выборы, а с такими результатами далеко не уедешь

По мнению эксперта Украинского института политики Руслана Бизяева, в новом рейтинге мы не видим явного лидера, мощного отрыва. И проценты, которые разделяют сейчас "Евросолидарность" и СН, он не считает серьезными.

"Фактически, средние рейтинги всех политсил (если суммировать все опросы) сейчас "закапуслированы", находятся в своем условном электоральном гетто – от 8 до 13 процентов. И наиболее востребованная сейчас политическая партия "Не знаю" или "Против всех". Это – огромный электоральный потенциал. Но не факт, что им смогут воспользоваться нынешние топ-партии. Мы не увидели классического перетока от "Слуги народа" в "Европейскую солидарность" или ОПЗЖ", – отмечает эксперт.

Он считает, что перед всеми политсилами встал вопрос – что делать? В следующем году парламентские выборы, а с такими результатами далеко не уедешь. Тут бы уже даже не увеличить рейтинг, а свое отстоять.

"Потому предполагаю, что будут появляться новые партии с плюс-минус зеркальной риторикой существующих. Такие себе клоны нынешних "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины" и ОПЗЖ. Со схожими лозунгами, но другими названиями и другими лицами", – резюмирует Руслан Бизяев.

Украина входит в искусственный плюрализм. Когда, вроде бы, мнений много, партий много, но избиратель не ориентируется в их идеологии, в программах

Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова делает следующие выводы из новой социологии:

"Я как политтехнолог не считаю социологию КМИС объективной. Воспринимаю ее как "кривое" исследование с большой – комплиментарной – погрешностью в сторону определенных политсил и политиков".

Но всё же, продолжает эксперт, если посмотреть глобальный тренд, который однозначен при любом отношении к данной социологии, видно, что Украина входит в искусственный плюрализм. Когда, вроде бы, мнений много, партий много, но избиратель не ориентируется в их идеологии, в программах. Не особо понимает разницу.

"Для избирателя максимум есть левые и правые партии, условное деление на коалицию и на оппозицию. При этом есть много партий, которые будут отщипывать рейтинг у больших игроков, претендующих на будущую коалицию в парламенте нового созыва, – отмечает Анне Быкова. – Но рассматривать между ними комбинации еще рано. Плановые выборы в Раду должны состояться 29 октября 2023 года. А предпосылок для внеочередных выборов я не вижу".

Ранее на портале "Комментарии" — Стало известно, сколько заработали за январь лидеры политических партий.

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