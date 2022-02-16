"Евросолидарность" - в лидерах, а "слуги народа" теряют избирателей: о чем говорит новый рейтинг партий

Появились новые партийные рейтинги от КМИС. Согласно им, отрыв партии "Европейская солидарность" от "Слуги народа" с декабря вырос. При этом есть и другие интересные тенденции.
Рейтинг партий в Украине - коллаж "Комментарии" Д.Романюк
Так, партийный рейтинг (опрос проводился в период с 5 по 13 февраля) выглядит следующим образом:
"Европейская солидарность" – 22,9% (+3,1% по сравнению с 3-11 декабря);
"Слуга народа" – 16,4% (-2%);
"Батькивщина" – 11,5% (+2,4%);
"ОПЗЖ" – 10,1% (+1,1%);
"Наши" Евгения Мураева – 6,2% (+1,8%);
"Разумная политика" Дмитрий Разумкова – 5,8% (+1%);
"Сила и честь" Игоря Смешко — 5,1% (-1,9%).
Остальные партии не преодолевают нужный для попадания в Раду пятипроцентный барьер.
Эксперты проанализировали данную социологию для издания "Комментарии".
В головах избирателей разделились рейтинг Зеленского и рейтинг партии СН
Политтехнолог Борис Тизенгаузен подчеркивает, что потеря рейтинга правящей партией – абсолютно логичная история для Украины.
"И дело даже не в том, к какой политсиле принадлежат правящие депутаты, а в том, что ожидания избирателя всегда намного выше, чем ему можно дать за одну и даже за две каденции. Как следствие, избиратель у нас очень быстро очаровывается и так же быстро разочаровывается, – поясняет эксперт. – И так как сейчас правящая партия – "Слуга народа" – имеет монобольшинство – избиратель полагает, что у нее вся власть в руках и она может изменить страну. Но в наших реалиях это невозможно сделать быстро. Поэтому, конечно, рейтинг снижается. Добавляют свое и скандалы, в которые то и дело попадают представители партии власти".
Интересно и то, акцентирует Борис Тизенгаузен, что рейтинг президента Владимира Зеленского живет отдельно от рейтинга партии "Слуга народа". И личный рейтинг Зеленского лишь немного просел с момента избрания. В первом туре (именно так определяется реальный рейтинг) у Зеленского был 31%. На сегодняшний день, по разным оценкам, он в район 24-25%. Тот же свежий опрос КМИС дает ему сейчас 25,1% избирателей.
Второе место в рейтинге занимает пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (21,8%).
"То есть, поддержка Зеленского сохранилась практически на том же уровне, что ранее. Это своеобразный феномен, – считает Борис Тизенгаузен. – В головах избирателей разделились рейтинг Зеленского и рейтинг партии СН. И умелая подготовка к выборам, скажем, ребрендинг партии "Слуга народа"
с прикреплением к новой партии бренда Зеленского (а о такой возможности уже говорят) может сработать. И дать новой политсиле несколько так нужных дополнительных процентов".
В следующем году парламентские выборы, а с такими результатами далеко не уедешь
По мнению эксперта Украинского института политики Руслана Бизяева, в новом рейтинге мы не видим явного лидера, мощного отрыва. И проценты, которые разделяют сейчас "Евросолидарность" и СН, он не считает серьезными.
"Фактически, средние рейтинги всех политсил (если суммировать все опросы) сейчас "закапуслированы", находятся в своем условном электоральном гетто – от 8 до 13 процентов. И наиболее востребованная сейчас политическая партия "Не знаю" или "Против всех". Это – огромный электоральный потенциал. Но не факт, что им смогут воспользоваться нынешние топ-партии. Мы не увидели классического перетока от "Слуги народа" в "Европейскую солидарность" или ОПЗЖ", – отмечает эксперт.
Он считает, что перед всеми политсилами встал вопрос – что делать? В следующем году парламентские выборы, а с такими результатами далеко не уедешь. Тут бы уже даже не увеличить рейтинг, а свое отстоять.
"Потому предполагаю, что будут появляться новые партии с плюс-минус зеркальной риторикой существующих. Такие себе клоны нынешних "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины" и ОПЗЖ. Со схожими лозунгами, но другими названиями и другими лицами", – резюмирует Руслан Бизяев.
Украина входит в искусственный плюрализм. Когда, вроде бы, мнений много, партий много, но избиратель не ориентируется в их идеологии, в программах
Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова делает следующие выводы из новой социологии:
"Я как политтехнолог не считаю социологию КМИС объективной. Воспринимаю ее как "кривое" исследование с большой – комплиментарной – погрешностью в сторону определенных политсил и политиков".
Но всё же, продолжает эксперт, если посмотреть глобальный тренд, который однозначен при любом отношении к данной социологии, видно, что Украина входит в искусственный плюрализм. Когда, вроде бы, мнений много, партий много, но избиратель не ориентируется в их идеологии, в программах. Не особо понимает разницу.
"Для избирателя максимум есть левые и правые партии, условное деление на коалицию и на оппозицию. При этом есть много партий, которые будут отщипывать рейтинг у больших игроков, претендующих на будущую коалицию в парламенте нового созыва, – отмечает Анне Быкова. – Но рассматривать между ними комбинации еще рано. Плановые выборы в Раду должны состояться 29 октября 2023 года. А предпосылок для внеочередных выборов я не вижу".
Читайте Comments.ua в Google News
Ранее на портале "Комментарии" — Стало известно, сколько заработали
за январь лидеры политических партий.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.