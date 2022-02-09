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Стало известно, сколько заработали за январь лидеры политических партий

Самую большую зарплату в январе получил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко

сегодня, 21:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские парламентарии, которые в течение первого месяца нового года только одну неделю работали в парламенте, получат больше, чем в среднем получают наши граждане в течение отработанного месяца.

Стало известно, сколько заработали за январь лидеры политических партий

Порошенко заработал больше всех (фото из открытых источников)

О зарплате нардепов проинформировали представители Аппарата Верховной Рады, отвечая на запрос 24 канала.

Так, как отмечено в ответе телевизионщикам, наибольшую зарплату за январь имеет руководитель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко -33,5 тысячи гривен. Меньше всего среди коллег начислено представителю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко – 19,5 тысячи грн.

Важно, что парламентские политики, являющиеся лидерами в своих политических фракциях и заработную плату  получили разного размера. Известный теперь Давид Арахамия, представитель "Слуги народа" — около 22 тысяч гривен, его колега Артур Герасимов из "Европейской Солидарности" — около 25 тысяч, а вот Ирина Геращенко от этой партии больше — 29,7 тысячи гривен. Парламентские политики от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук и Вадим Рабинович имеют, соответственно, 24, 6 тысяч грн и 24, 2 тысячи.

Поклонникам Юлии Тимошенко будет интересно узнать, что ее зарплата, как лидера "Батькивщины" – почти 30 тысяч гривен. Ее коллега Елена Шуляк от партии "Слуга народа" имеет 25,5 тысячи грн, а представительница "Голоса" Александра Устинова заработала 24 тысячи.

Проработав всего неделю, народные избранники сейчас ушли в вынужденный отпуск по причине вспышки коронавируса.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, сколько заработали нардепы в парламенте в 2021 году.


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Источник: https://24tv.ua/poroshenko-naybilshe-skilki-zarobili-lideri-partiy-sichni_n1863074
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