Ребрендинг "Слуги народа": станет ли сценарий выигрышным для команды Зеленского

Украинские СМИ и Телеграмм-каналы сообщают, что в партии "Слуга народа" (СН) работают над ребрендингом. В качестве рабочих названий для обновленной политсилы якобы рассматриваются два варианта – "Блок Зеленского" или "Команда Зеленского".

"Слуга народа" - фото из открытых источников

Имеют ли подобные слухи под собой основание? Что дало бы СН такое преобразование? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Бренд "Слуга народа" еще не исчерпал свой ресурс, но предметно смотреть нужно ближе к выборам

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков уверен, что ребрендинг может стать выигрышным сценарием для команды Зеленского на очередных парламентских выборах.

"Сегодня партия "Слуга народа" сохраняет свое лидерство, но любому политпроекту нужно проходить самоочищение. Это нормальная практика, особенно в украинских реалиях. У президента сегодня тефлоновый рейтинг, он существенно не растет, но самое главное, что не падает. По сведенным данным основных социологических центров, за Зеленского сегодня готовы проголосовать около 26% украинцев, в то время, как в январе 2021-го было 23%, а на настоящих выборах 2019 года (речь о первом туре) он получил 30%. Мы видим, что в течение трех лет президентства Зеленский растратил только 4% поддержки. В то же время партия СН периодически теряет лидерство, но не так стремительно, как бы хотела оппозиция", – подчеркивает Сергей Быков.

По его мнению, бренд "Слуга народа" еще не исчерпал свой ресурс, но предметно смотреть нужно ближе к выборам.

"Я не исключаю возможности, что власть выкристаллизует ряд депутатов, которые понесут флаг президента на парламентских выборах. Возможно, таких флагов даже будет несколько, но с ориентацией на разные электоральные группы", – прогнозирует эксперт.

В обновленную команду возьмут наиболее популярных и подконтрольных депутатов. Типа нынешней министра реинтеграции Верещук

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко считает идею о ребрендинге СН вполне логичной.

"Все последние избирательные кампании строились на том, что кандидат (в том числе на округах) ассоциировал себя с командой президента. Либо во всей своей агитпродукции делал акцент, что "мы — команда Зеленского", а не команда "Слуги народа". Это свидетельствует о том, что по фокус-группам и другим социсследованиям четко было кандидатам сказано: у президента есть положительный образ, создан стереотип "президент — молодец, но ему все мешают: все эти плохие депутаты, министры и так далее". И на это надо делать акценты. Кстати, думаю, такой стереотип намеренно сеется лидерами мнений, работающими на Зеленского, ботами", – отмечает Екатерина Одарченко.

К тому же, продолжает она, "Слуга народа" никогда не была партией как таковой.

"Это было ситуативное объединение региональных элит, центральных финансово-промышленных групп, групп влияния, от которых непосредственно проходили по квотам депутаты. И мы всё больше видим эту расфрагментированность. Часть депутатов вышла из фракции, часть вошла в группу Разумкова, кто-то еще начал собственную политическую карьеру", – напоминает эксперт.

По ее мнению, в обновленную команду возьмут наиболее популярных и подконтрольных депутатов. Типа нынешней министра реинтеграции Верещук.

"Она достаточно узнаваемая, грамотно выступает, не имеет шлейфа скандалов, которые били бы по репутации партии. Да, были подвергшиеся критике ролики с ней во время баллотирования в мэры Киева. Но они не несли негатива. В отличие от множества ситуаций, в которых оказывался тот же Тищенко (одни вечеринки в ресторане во время локдауна чего стоят). Так что людей типа Верещук и будут набирать в условную "Партию Зеленского". В эту группу войдут лидеры мнений, региональные элиты, безусловно, иначе там выборов не выиграть. К тому же, в ход будут пускать админресурс, ведь рейтингов явно не достаточно для уверенной победы. Будут скупать голоса, как делали и их предшественники. Свои коррективы может внести и внешнеполитическая ситуация, – уверена Екатерина Одарченко. – Если Зеленский перейдет к исполнению тех же Минских соглашений, он попадает под критический огонь части общества внутри Украины. Многое будет зависеть и от экономической ситуации. Сейчас она плачевная, цены и тарифы катастрофически растут. Но негатив за это перекладывается не на президента, а на Кабмин".

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