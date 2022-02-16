Рейтинг партий: как изменилась поддержка политических сил

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале февраля 2022 года, то больше поддержки получила бы партия "Европейская солидарность", получив 22,9% голосов. На втором месте оказалась партия "Слуга народа", получив 16,4% голосов. Результаты опроса опубликовал КМИС.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Третье место по результатам голосования поделили бы "Родина" (11,5%) и "ОПЗЖ" (10,1%). Более 5% голосов получили партии "Наши" (6,2%), "Умная политика" (5,8%) и "Сила и честь" (5,1%). Все остальные партии получили меньшее количество голосов.

По словам социологов, проводивших опрос, по сравнению с декабрем прошлого года результаты практически не изменились. Только партии "Сила и честь" и "Голос" получили меньшее количество голосов.

"В то же время, если в декабре 2021 года разница между "ЕС" и "Слугой народа" была в пределах статистической погрешности (т.е. формально партии делили первое место), то сейчас "ЕС" имеет "чистое" первое место, а "Слуга народа" — второе место", — сообщают на сайте КМИС.

КМИС провел опрос в течение 5-13 февраля 2022 года на территории всей Украины, используя метод САТИ, то есть звоня случайным номерам.

Как сообщали ранее "Комментарии", согласно результатам исследования Центра опроса общественного мнения CBOS, 43% поляков симпатизируют украинцам, 26% относятся к нашим гражданам нейтрально и такое же количество негативно. За последний год количество положительно настроенных к украинцам поляков выросло с 35 до 43%. Объединила народы внешняя угроза России.

Кроме того, за последние годы значительно уменьшилось количество граждан Польши, имеющих негативное отношение к украинцам – с 65% в 1993 году до 26% в 2021 году.

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