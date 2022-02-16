В Украине появился новый президентский рейтинг: кто лидирует

Специалисты и Киевского международного института социологии провели опрос исходя из результатов которого был составлен президентский рейтинг. Об этом сообщается на официальном сайте КМИС.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Согласно данным исследователей, если бы выборы президента состоялись в первой половине февраля 2022 года, то голоса избирателей распределились бы следующим образом:

Наибольшую поддержку имел бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Среди опрошенных, которые определились с выбором за него бы отдали свои голоса 25,1% избирателей.

Второе место в рейтинге занял Петр Порошенко — за него бы отдали голоса 21,8% респондентов. Следом за ним Юлия Тимошенко с результатом 11,8%.

Дальше рейтинг выглядит следующим образом:

Юрий Бойко - 8,3%;

Дмитрий Разумков - 7,2%;

Евгений Мураев - 6,5%;

Игорь Смешко - 6,1%;

Владимир Гройсман - 4, 8%;

Олег Ляшко - 3,9%;

Олег Тягнибок — 2,0%;

Кира Рудик — 0,7%.

По данным исследования, в сравнении с результатами аналогичного опроса, проведенного в декабре 2021 года, (% среди тех, кто определился с выбором) Владимир Зеленский -2,0%, Порошенко + 2,1%; Юлия Тимошенко +0,5%.

Для справки: опрос проводился в период с 5 по 13 февраля 2022 года. Методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего в опросе приняли участие 2004 респондентов.

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