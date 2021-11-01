"Слуги народа" проиграли в Facebook: украинцы выбрали партию, которой доверяют больше

Пользователи социальной сети Facebook приняли участие в опросе портала "Комментарии" и определили политическую партию, которой доверяют больше всего. Издание проводило опрос совместно с рейтинговой платформой "Ratings.comments.ua", которая на сегодня является главным рейтинговым онлайн-ресурсом. Отдать свой голос в рейтинге "ТОП политических партий" украинцы могли с 18 по 31 октября.



Украинцы выбрали партию, которой доверяют больше - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Так, на первом месте оказалась партия "Европейская солидарность", набрав 41,53% голосов пользователей. С августа 2014 года политсила носила название "Блок Петра Порошенко "Солидарность". В 2019 году партия изменила наименование на "Европейская Солидарность". Идеологией партии является христианская демократия, либеральный консерватизм и проевропеизм.

Партия "Сила и честь" заняла второе место в рейтинге. Ей, согласно опросу, доверяет 12,5% украинцев. Украинская политическая партия, основанная в октябре 2009 года. Ее главой является политический и общественный деятель, экс-председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко. Идеология партии "Сила и честь": правоцентризм и консерватизм.

На третьей позиции рейтинга оказалась "Оппозиционная платформа — За жизнь", за которую проголосовало 10,59% пользователей. Партия зарегистрирована в декабре 1999 года как "Всеукраинское объединение "Центр". В декабре 2018 года на съезде партии было объявлено о ее переименовании в "Оппозиционная платформа — За жизнь". Идеология партии: социал-демократия, евроскептицизм, социальный консерватизм и центризм.

Примечательно, что партию "Слуга народа" поддержали 6,92% пользователей Facebook, и она расположилась на пятом месте рейтинга. При этом, по данным последнего опроса центра Разумкова, правящая политсила набрала 14% среди опрошенных, таким образом заняв первое место, в то время как "Европейская солидарность" получила 10%, а ОПЗЖ — 8,1%.

Впрочем, и результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 15 по 18 октября, гласят, что "слуги народа" — в лидерах среди политических партий, и лишь немного уступают "Европейской солидарности". Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, то за "Слугу народа" проголосовало бы 13,7% украинцев, а за "ЕС" — 13,9%.

В целом, в десятку лидеров рейтинга от портала "Комментарии" вошли партии:

"Европейская солидарность" — 41,53%

"Сила и честь" — 12,5%

ОПЗЖ — 10,59%

"Свобода" — 8,69%

"Слуга народа" — 6,92%

"Батькивщина" — 5,08%

"УДАР" — 4,94%

Другая партия — 3,81%

Против всех — 2,54%

"Украинская стратегия Гройсмана" — 1,34%

Напомним, что на портале "Комментарии" стартовал опрос "Лучший мэр украинского города".

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