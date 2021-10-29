Политическая партия Разумкова: перспективы и реакция Банковой

Бывший председатель Верховной Рады, лишившийся этого поста 7 октября, народный депутат Дмитрий Разумков намерен создать собственную политическую силу. Об этом он заявил в программе "Народ против" в эфире телеканала "Украина-24" вечером, 28 октября.

Дмитрий Разумков - фото: Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины

Эксперты оценили намерения и перспективы политсилы Разумкова, а также рассказали, кто может стать членом его партии, и какой будет реакция Банковой.

Разумков будет одним из политических объектов, с которым будет вестись активная информационная борьба

Политический консультант, политолог Владимир Фесенко считает заявление Разумкова о создании собственного политического проекта ожидаемым.

"Я это прогнозировал еще в момент увольнения Дмитрия Разумкова с должности спикера ВР. Если он претендует на роль самостоятельного политического лидера, то он неизбежно должен создавать свою партию, – поясняет эксперт. – Но пока это только анонс, не более чем информационный повод. И сам процесс создания партии будет растянут во времени, в том числе как долгоиграющий информповод. Реально же партия будет создаваться накануне и во время парламентских выборов. И то, скорее, как будущая парламентская команда".

Перспективы партии Разумкова будут очевидны ближе к выборам, которые должны состояться 29 октября 2023 года, считает Владимир Фесенко.

"Пока есть неплохой стартовой рейтинг и информационное внимание, а это гарантирует приток ресурсов. Но нынешний рейтинг еще надо будет сохранить, – подчеркивает политолог. – И выбрать правильное и эффективное позиционирование. А это будет непросто. От того, насколько удастся решить эти задачи, будет зависеть и дальнейшая перспектива Разумкова. Именно его личная перспектива. Партия – это не более чем приложение и инструмент".

По мнению эксперта, пока к Разумкову присоединятся только его ближайшие соратники из "Слуг народа" и, возможно, те люди, которые отошли от команды Зеленского, и не присоединились к другим политическим силам.

"На стартовом этапе таких людей будет немного. Но это будет ядро его команды. Реальная команда будет формироваться ближе к выборам, – отмечает Владимир Фесенко. – Для Банковой ничего нового не появляется. Вызовом является Разумков, а не его партия. Партия – лишь продолжение его "политического тела" и отражение его рейтинга, не более того. В зависимости от ситуации (в том числе рейтинговой) Разумков будет одним из политических объектов, с которым будет вестись активная информационная борьба. А может, будет использоваться и тактика замалчивания. Всё будет зависеть от конкретной ситуации".

Надеюсь, Разумков соберет именно борцов за справедливость, которые помогут выполнить программу "Слуги народа"

Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики Елена Броницкая считает, что у Разумкова отличные перспективы.

"С моей точки зрения, таких политиков как Разумков в Украине – единицы. Ему на посту спикера парламента удалось, несмотря на давление Банковой, придерживаться буквы закона, регламента. За что и убрали, – отмечает эксперт. – Так что и у самого Дмитрия, и у его будущей политической силы есть хорошие шансы войти в следующий парламент. Тем более, что рейтинги Разумкова серьезно выросли в последнее время на фоне падения рейтингов партии "Слуга народа" и президента Зеленского".

Елена Броницкая напоминает слова Разумкова о том, что он как участник создания предвыборной программы партия "Слуга народа" хочет начать ее, наконец, выполнять. А не заниматься профанацией, как его однопартийцы. Пока однопартийцы…

У Разумкова как у политтехнолога есть костяк друзей, единомышленников, – отмечает Елена Броницкая. – Когда я услышала слухи о том, что в его команду могут войти доктор Комаровский или журналист Гордон, меня это расстроило. Но вчера Разумков дал понять, что этих людей в его команде не будет. И это правильно. Надеюсь, он соберет именно борцов за справедливость, которые помогут выполнить программу "Слуги народа". Скорее всего, определенная ее часть, несколько видоизмененная, войдет и в программу партии Разумкова". "У Разумкова вполне здоровые амбиции, весомые аргументы и правильные устремления. И ему нужна новая – личная – политсила. Случайных людей он точно туда не наберет. Скорее всего, там будут некоторые нынешние нардепы из "Слуги народа". К примеру, Василий Мокан и Нелли Яковлева. Возможно, Людмила Буймистер , которую недавно исключили из фракции СН.

По мнению политолога, эта партия может появиться в течение года.

"Безусловно, Банковая будет ставить палки в колеса. Но Разумков уже показал, что умеет справляться с трудностями и давлением, – подчеркивает Елена Броницкая. – Уверена, у него хватит сил, разума, ресурсов, поддержки, чтобы выдержать новые удары со стороны Офиса президента. А что они будут – я не сомневаюсь".

Ранее "Комментарии" писали, что Железняк рассказал, будет ли у него политический проект с Разумковым.

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