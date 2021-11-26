Зеленский назвал виновных в потере Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из виновных в потере Крыма есть экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который во время развертывания российской спецоперации в Крыму исполнял обязанности президента Украины. А в потере части Донбасса большая часть вины лежит на пятом президенте Украины Петре Порошенко. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение Зеленский высказал во время пресс-марафона.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что Александр Турчинов сегодня находится среди тех лиц, которые виновны в том, что Украина потеряла Крым в 2014-м году. Фамилию Порошенко Зеленский назвал, когда зашла речь о потери Украиной Донбасса. При этом глава государства подчеркнул, что это лично его мнение. Правда потом Зеленский добавил, что его мнение совпадает с мнением, которого придерживается подавляющее большинство украинцев.

Также Владимир Зеленский отметил, что не соответствует действительности информация о том, что Крым России отдал зам-секретаря СНБО Руслан Демченко, который во времена Януковича был заместитель главы МИД Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — глава государства Зеленский во время общения с представителями СМИ озвучил сенсационную информацию о том, что олигарх Ринат Ахметов начал играть на стороне российских спецслужб и, возможно, мог согласиться на то, чтобы профинансировать госпереворот в Украине, который должен был произойти в декабре этого года. Владимир Зеленский также пригласил Ахметова на Банковую или же в правоохранительные органы для откровенного разговора.





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