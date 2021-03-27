Зеленский отменил указ Януковича о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина

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Мокрик Анастасия
Владимир Зеленский отменил
указ бывшего главы государства Виктора Януковича о назначении судей КСУ Александра Тупицкого, а также Александра Касминина.
Опубликован указ об отмене назначения Тупицкого и Касминина судьями КСУ - фото: из открітіх источников
На сайте Президента появился указ под
названием "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины".
В нем говорится об отмене указа Президента Украины от 14 мая 2013 № 256 "О
назначении А.Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины". Также был отменен
и указ Президента Украины от 17 сентября 2013 № 513 "О назначении А.Касминина
судьей Конституционного Суда Украины"
В конце декабря 2020 года Владимир
Зеленский лишил полномочий главу КСУ Украины Александра Тупицкого на 2 месяца. Тогда же в КСУ заявили,
что решение об увольнении Тупицкого должно быть рассмотрено только
Конституционным Судом Украины и только на специальном
пленарном заседании и принимать такое решение не может никакое должностное лицо. В связи с этим
правовой департамент сделал в декабре заявление, что Тупицкий должен продолжить
работать на своей должности.
В январе текущего года ГБР
сообщило о подозрении Тупицкому. Его подозревали в правонарушениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания,
соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с
целью отказа от дачи показаний). В феврале Зеленский продлил указ об отстранении главы
КСУ от должности еще на 1 месяц.
Сегодня, 27 марта, Зеленский отменил указ о назначении Тупицого главой Конституционного суда Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что был опубликован свежий рейтинг политиков. Украинцы рассказали, кому больше всего доверяют и за кого проголосовали бы на президентских выборах. Также сайт информировал о том, что совещание Зеленского с Вирастюком накануне выборов завершилось скандалом.
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