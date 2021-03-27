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Зеленский отменил указ Януковича о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина

Об отмене указа бывшего президента Украины сообщается на официальном сайте Президента

сегодня, 12:44
Автор:

Мокрик Анастасия

Владимир Зеленский отменил указ бывшего главы государства Виктора Януковича о назначении судей КСУ Александра Тупицкого, а также Александра Касминина.

Зеленский отменил указ Януковича о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина

Опубликован указ об отмене назначения Тупицкого и Касминина судьями КСУ - фото: из открітіх источников

На сайте Президента появился указ под названием "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины". В нем говорится об отмене указа Президента Украины от 14 мая 2013 № 256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины". Также был отменен и указ Президента Украины от 17 сентября 2013 № 513 "О назначении А.Касминина судьей Конституционного Суда Украины"

 

В конце декабря 2020 года Владимир Зеленский лишил полномочий главу КСУ Украины Александра Тупицкого на 2 месяца. Тогда же в КСУ заявили, что решение об увольнении Тупицкого должно быть рассмотрено только Конституционным Судом Украины и только  на специальном пленарном заседании и принимать такое решение не может никакое должностное лицо. В связи с этим правовой департамент сделал в декабре заявление, что Тупицкий должен продолжить работать на своей должности.

 

В январе текущего года ГБР сообщило о подозрении Тупицкому. Его подозревали в правонарушениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний). В феврале Зеленский продлил указ об отстранении главы КСУ от должности еще на 1 месяц.


Сегодня, 27 марта, Зеленский отменил указ о назначении Тупицого главой Конституционного суда Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что был опубликован свежий рейтинг политиков. Украинцы рассказали, кому больше всего доверяют и за кого проголосовали бы на президентских выборах. Также сайт информировал о том, что совещание Зеленского с Вирастюком накануне выборов завершилось скандалом.



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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/1242021-37701
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