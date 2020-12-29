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КСУ отреагировал на отстранение от обязанностей главы ведомства А.Тупицкого - опубликовано обращение

Судя по этому пресс-релизу, Зеленскому никто уступать не будет

29 декабря 2020, 23:27
Автор:

Дмитрий Симоненко

Конституционный суд Украины дал ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу его указа об отстранении Александра Тупицкого от выполнения должностных обязанностей председателя КСУ. По этому поводу, пресс-служба ведомства проинформировала о том, вскоре будет собрано специальное пленарное заседание. 

КСУ отреагировал на отстранение от обязанностей главы ведомства А.Тупицкого - опубликовано обращение

Суд не признает данное решение главы государства, аргументируя  тем, что решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.

КСУ отреагировал на отстранение от обязанностей главы ведомства А.Тупицкого - опубликовано обращение - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский временно лишил полномочий главу главного государственного суда Украины Александра Тупицкого. Срок отстранения — два месяца.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Сергей Кривонос прокомментировал свое увольнение с поста заместителя секретаря СНБО



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Источник: http://www.ccu.gov.ua/novyna/rozyasnennya-shchodo-poryadku-prypynennya-povnovazhen-suddi-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny
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