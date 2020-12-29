КСУ отреагировал на отстранение от обязанностей главы ведомства А.Тупицкого - опубликовано обращение

Конституционный суд Украины дал ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу его указа об отстранении Александра Тупицкого от выполнения должностных обязанностей председателя КСУ. По этому поводу, пресс-служба ведомства проинформировала о том, вскоре будет собрано специальное пленарное заседание.

Суд не признает данное решение главы государства, аргументируя тем, что решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.





Ранее "Комментарии" писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский временно лишил полномочий главу главного государственного суда Украины Александра Тупицкого. Срок отстранения — два месяца.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Сергей Кривонос прокомментировал свое увольнение с поста заместителя секретаря СНБО





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