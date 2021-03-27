Рейтинг политиков: кому доверяют украинцы и кого выбрали бы президентом - опрос

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Мокрик Анастасия
Социологическая
группа "Рейтинг" провела опрос среди населения Украины и выяснила, кому из
политиков больше всего на сегодняшний день доверяют люди.
Украинцы рассказали, кому из политиков они доверяют - фото: из открытых источников
Так, по результатам
опроса больше всего украинцы сегодня доверяют Зеленскому. Из всех респондентов
за него отдали свои голоса 45%, что делает его лидером в этом рейтинге. Однако
стоит отметить, что уровень недоверия составил 52%.
Второе место по
уровню доверия занимает Юлия Тимошенко. 30% опрошенных заявили о своем доверии
к этому политику. А 67% — напротив, о недоверии.
На третьей позиции
Пётр Порошенко. На сегодняшний день ему доверяет 25% украинцев. Однако у него
самый большой процент недоверия со стороны населения – 73%.
На четвертом месте
Юрий Бойко. Из всех опрошенных 25% отметили, что доверяют этому политику. А вот
59% заявили об обратном.
Пятым в рейтинге
стал Михаил Саакашвили. Ему на данный момент доверяют 23% опрошенных. О
недоверии сообщил 61%.
Респондентам также
был задан вопрос о том, за кого бы они отдали свои голоса, если бы президентские выборы
состоялись в ближайшее время. Большинство проголосовало за Зеленского. Его на
сегодняшний день поддержали бы 24% опрошенных.
С результатом 13,9%
второе место занимает Петр Порошенко.
На третьей позиции
Юрий Бойко. Из всех респондентов за него проголосовали бы 12,6%.
Четвертой в
рейтинге стала Юлия Тимошенко. Её результат – 11,8%.
На пятом месте Игорь Смешко. 7,7% заявили о том, что поддержали его на президентских выборах.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Зеленский подписал закон о послаблении давления на бизнес, а также о том, может ли "вип-агитация" от Зеленского помочь Вирастюку.
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