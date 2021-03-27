Рейтинг политиков: кому доверяют украинцы и кого выбрали бы президентом - опрос

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди населения Украины и выяснила, кому из политиков больше всего на сегодняшний день доверяют люди.

Украинцы рассказали, кому из политиков они доверяют - фото: из открытых источников

Так, по результатам опроса больше всего украинцы сегодня доверяют Зеленскому. Из всех респондентов за него отдали свои голоса 45%, что делает его лидером в этом рейтинге. Однако стоит отметить, что уровень недоверия составил 52%.

Второе место по уровню доверия занимает Юлия Тимошенко. 30% опрошенных заявили о своем доверии к этому политику. А 67% — напротив, о недоверии.

На третьей позиции Пётр Порошенко. На сегодняшний день ему доверяет 25% украинцев. Однако у него самый большой процент недоверия со стороны населения – 73%.

На четвертом месте Юрий Бойко. Из всех опрошенных 25% отметили, что доверяют этому политику. А вот 59% заявили об обратном.

Пятым в рейтинге стал Михаил Саакашвили. Ему на данный момент доверяют 23% опрошенных. О недоверии сообщил 61%.

Респондентам также был задан вопрос о том, за кого бы они отдали свои голоса, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время. Большинство проголосовало за Зеленского. Его на сегодняшний день поддержали бы 24% опрошенных.

С результатом 13,9% второе место занимает Петр Порошенко.

На третьей позиции Юрий Бойко. Из всех респондентов за него проголосовали бы 12,6%.

Четвертой в рейтинге стала Юлия Тимошенко. Её результат – 11,8%.

На пятом месте Игорь Смешко. 7,7% заявили о том, что поддержали его на президентских выборах.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Зеленский подписал закон о послаблении давления на бизнес, а также о том, может ли "вип-агитация" от Зеленского помочь Вирастюку.

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