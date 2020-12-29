Зеленский на два месяца отстранил от выполнения обязанностей главу КСУ Александра Тупицкого - подробности

Президент Украины Владимир Зеленский временно лишил полномочий главу главного государственного суда Украины Александра Тупицкого. Срок отстранения — два месяца.

Информация об отстранении судьи появилась на официальном портале Офиса главы украинского государства. Отстраняя должностное лицо от выполнения обязанностей, Оп ссылается на часть третью статьи 154 УК Украины. Она гласит "Вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом Украины, решается Президентом Украины на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством".

Ранее "Комментарии" писали о том, что глава украинского государства Владимир Зеленский уволил с должности заместителя Секретаря РНБО Сергея Кривоноса. Соответствующий нормативный акт об увольнении политика был опубликован на сайте Офиса президента в 19.50.

Кроме того, порталу стало известно о том, что КСУ рассмотрит законность карантина выходного дня.





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