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Совещание Зеленского с Вирастюком накануне выборов завершилось скандалом: причины

Присутствие Вирастюка на президентском совещании якобы нарушает принцип политической нейтральности власти

сегодня, 16:59
Автор:

Вечканова Елена

В ближайшее время в Украине состоятся довыборы в Верховную Раду. Представители общественной сети ОПОРА проанализировали поведение кандидатов в нардепы, после чего заявили о допущенных, по их мнению, нарушения в организации политагитации. Наибольшее внимание обратили на кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка, который баллотируется в 87 округе на Ивано-Франковщине.

Совещание Зеленского с Вирастюком накануне выборов завершилось скандалом: причины

Вирастюк принял участие в совещании при президенте Зеленском. Фото из открытых источников

Отметим, что данное совещание состоялось 25 марта в Офисе Президента. Речь шла о вакцинации и общей ситуации с коронавирусной болезнью в Ивано-Франковской области. Как известно, этот регион — один из наиболее пострадавших из-за третьей волны COVID-19 в Украине. Встречу с Владимиром Зеленским посетили глава местной облгосадминистрации, а также мэр Ивано-Франковска. Присутствующим был и Василий Вирастюк. Именно на это и обратили внимание в ОПОРЕ.

Согласно сообщению организации, Вирастюк участвовал в совещании как "субъект избирательного процесса". Это якобы подтверждается тем, что в ОП сообщили — Президент непосредственно представил Вирастюка как кандидата в народные депутаты. Именно это и может нарушать принцип нейтральности органов публичной администрации относительно избирательного процесса.

"Привлечение кандидата в народные депутаты Украины до официального мероприятия Офиса Президента Украины, в котором принимали участие Глава государства и должностные лица местных органов власти, является злоупотреблением административными ресурсами в избирательных интересах", — отмечают представители ОПОРЫ в своем заявлении, опубликованном вместе с отчетом о проверке кандидатов.

Впрочем, косвенную агитацию надзиратели общественной сети заметили не только в действиях Василия Вирастюка. Также ОПОРА сообщает, об инциденте, который касается избирательного округа №50. Как утверждают в организации, в Донецкой области наблюдалась агитация местных чиновников в пользу кандидата от политической силы "Порядок" Андрея Аксенова.

Подробно агитационную активность всех кандидатов в народные депутаты Украины ОПОРА проанализировала в общем отчете. В документе упоминается и прямая агитация с привлечением рекламы и СМИ, и опосредованная "помощь избирателям" и другие.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Зверобой сняла свою кандидатуру с избирательной гонки. Эксперты также проанализировали, как такой поступок изменил расклад в округе.

Кроме того, можно узнать, как специалисты оценивают шансы Василия Вирастюка на победу в Ивано-Франковской области.


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Источник: https://www.oporaua.org/statement/vybory/parlamentski-vybory/22915-zaiava-opori-shchodo-zlovzhivan-administrativnim-resursom-na-promizhnikh-viborakh-narodnikh-deputativ-ukrayini-28-bereznia-2021-r
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