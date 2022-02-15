Зеленский обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения РФ: что думают эксперты

Вечером 14 февраля на фоне активизации сообщений о новом российском вторжении президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к нации.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Эксперты проанализировали обращение главы государства и рассказали, что было сказано по существу, а о чем важном президент не сказал.

Какой День единения, если некоторые удрали из страны, да еще и на непонятно какие средства?

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:

"Зеленский, думаю, осознал, что нельзя постоянно говорить – всё хорошо, надо идти на шашлыки, как он делал ранее. Потому что угроза действительно есть. И что даже если сейчас не будет никакой военной атаки, это не значит, что ее не будет завтра, через неделю, две и так далее".

По мнению эксперта, когда на фоне таких заявлений ("всё спокойно" — со стороны Зеленского, "вторжения вполне возможно" — со стороны Запада) украинские политики, включая членов фракции "Слуга народа" куда-то улетают, это добавляет особый контекст. Не только того, что кто-то, допустим, боится. Не только в ракурсе стартующей сессии, которую решили пропустить. Но еще и как определенный уровень достатка (если речь идет именно о депутатах, а не о представителях бизнес-элит).

"Возможность нардепов так легко рвануть за границу вызывает вопросы касательно соотношения их доходов, показанных в декларации – и реальных. То есть, кроме того, что есть контекст безопасности (будет – не будет война, как себя вести), добавился еще и контекст поведения элит – как они ведут себя в данной ситуации. Не только, подчеркиваю, с точки зрения безопасности, но и с точки зрения их возможностей и доходов. Это актуализирует тему социального неравенства, сверхдоходов парламентариев", – считает Олеся Яхно.

Она не исключает, что Зеленский решил этой ситуацией в каком-то смысле воспользоваться. Типа проявил свою гражданскую позицию. Сказал, что это неправильно, что в течение 24 часов надо вернуться в Украину.

"И это неплохо, что он так сказал. Плохо, что это накладывается на контекст безопасности. И добавляет новое направление по части доходов одних граждан, которые не могут себе позволить другие. И глобально одно видеообращение не снимает проблему", – акцентирует аналитик.

Олеся Яхно уверена, что следовало более правильно публично подавать риск военный. Не призывать ранее на шашлыки. Говорить более взвешенно, признавать, что риски есть, но они и были – и могут быть. Следовало выбрать другой тон, без крайностей.

"Относительно массового вылета из Украины ряда депутатов – надо было говорить об этом раньше. Быстрее реагировать на внутренние проблемы, которые возникали с отдельными нардепами. Ставить вопрос о соотносимости доходов и расходов парламентариев, чтобы работали те самые антикоррупционные органы, о которых у нас так много говорят. Всем этим следовало заниматься раньше. На упреждение. Понимая, как работает связка подачи информации, как формируется общественное мнение", – поясняет аналитик.

Комментируя идею с Днем единения, который назначен на 16 февраля (дату возможного вторжения РФ – в трактовке ряда СМИ), Олеся Яхно предположила, что эта инициатива может скорее стать предметом для троллинга. Какой День единения, если некоторые удрали из страны, да еще и на непонятно какие средства?

"Проблема в том, что украинские элиты болеют транзитным синдромом. Не воспринимают свою страну как долгосрочную опору. И, в случае чего, могут легко сорваться – кто-то в Россию, кто-то на Запад. Получается, что Украину они используют только как ресурс, как место выкачки денег, как некий транзитный пункт. И это глобальная проблема, с которой надо работать в долгую. И это точно не решается одним обращением", – резюмирует аналитик.

В определенном смысле "тушить" панический пожар вынужден президент. Но и прямо игнорировать или отрицать угрозу, посеянную западными медиа, также опасно и неконструктивно

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак уверен, что качественная коммуникация власти с обществом посредством прямого диалога в условиях искусственной военной истерии, нагнетаемой западными медиа в информационно-психологических целях – на вес золота.

"Высшим пилотажем было бы на каждое "тревожное" и сомнительное в умозаключениях сообщение в иностранных изданиях, которые нынче активно "подбираются" украинскими СМИ, отвечать конкретными, ясными, трезвыми рассуждениями, аналитикой и убедительными фактами. Например, неоспоримым фактом является то, что 87 батальонных тактических групп, размещенных на суше и на море по периметру границ не проводят между собой маневренных учений (а это важно в условиях предполагаемого масштабного вторжения), не формируются стратегические запасы и т.д. Не создан единый антикризисный центр коммуникации, который бы снабжал журналистов, экспертов и граждан оперативной и ясной информацией. Вместо этого ограничились нечастыми комментариями секретаря СНБО Данилова, главы Минобороны Резникова и начальника Главного управления разведки Буданова", – отмечает Олег Постернак.

По его словам, манипуляции и вакуум коммуникации уже привели к колебаниям курса гривны, большому олигархическому исходу из страны, съему квартир и санаториев на западе Украины, деструктивному поведению иностранных собственников авиатранспорту, посольскому "движу" и т.д.

"В определенном смысле "тушить" панический пожар вынужден президент. Но и прямо игнорировать или отрицать угрозу, посеянную западными медиа, также опасно и неконструктивно, – подчеркивает эксперт. – Ведь за действиями украинских властей весьма внимательно следят в Кремле, который, наверняка, сосредоточится на дестабилизационной стратегии в ОРДЛО".

Недостаточно произносить правильные слова в нужное время. За ними должны обязательно следовать конкретные, эффективные, успешные действия

Профессор социологии Павел Кутуев считает, что обращение президента в целом провозглашено вовремя. И является уместным, учитывая ту кризисную ситуацию, которая сложилась вокруг Украины.

"Президент был обязан разрядить обстановку, продемонстрировать, что власти контролируют ситуацию. При этом осознавая все опасности, риски и вызовы, стоящие перед страной. Высказаны определенные конструктивные идеи в ракурсе выстраивания и популяризации имиджа Украины. Но возникают вопросы касательно реализации идей", – отмечает социолог.

По его словам, в наше время недостаточно правителю быть этаким философом на троне, как это было популярно среди королей эпохи Просвещения. Прекрасные идеи нужно эффективно реализовать.

"И с этим в Украине – сложности. Потому что есть вопросы касательно кадрового качества нынешней правящей команды, – говорит Павел Кутуев. – Недостаточно произносить правильные слова в нужное время. За ними должны обязательно следовать конкретные, эффективные, успешные действия. И над этим властьимущим еще нужно много работать. Доказывать обществу, что кроме красивых и правильных слов у них есть еще и приемлемый коэффициент полезного действия".

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