16 февраля станет Днем единения: Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам (ВИДЕО)

14 февраля Владимир Зеленский выступил перед украинцами с официальным обращением. Президент в очередной раз заявил, что украинское государство сегодня сильно, как никогда, а 16 февраля станет Днем единения. Соответствующее видео появилось в телеграмм-канале гаранта.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад", — заявил Зеленский.

Он также отметил, что 16 февраля станет государственным праздником.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", — заявил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский дал олигархам и нардепам 24 часа, чтобы они вернулись в Украину. Владимир Зеленский во время брифинга после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом рассказал журналистам, что не вывозил свою семью за границу. Что касается его отношения к олигархам и другим гражданам, которые покидают Украину, президент высказался достаточно в резкой форме и посоветовал не искать убежища на Западе Украины. Также Зеленский обратился к народным депутатам и дал им сутки, чтобы вернуться обратно в Украину. Он подчеркнул, что в этот непростой момент они должны вернуться в Украину. Также Владимир Зеленский в своем обращении не обошел СМИ, призвав их не перевозить свои редакции на Западную Украину и в Европу.