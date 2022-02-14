Список народных депутатов, покинувших пределы Украины

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Людмила Слободенюк
Стало известно, что по состоянию на 12-00 14 февраля, за пределами Украины находится 23 народных депутата. Список нардепов попал в редакцию издания "Украинская правда", передает портал "Комментарии".
Верховна Рада. Фото с сайта парламента
Список нардепов, которые на сегодняшний день не находятся в Украине, источники в правоохранительных органах передали журналистам. Также среди данных есть информация, где именно они находятся и когда покинули Украину.
Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);
Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);
Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
Львочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);
Устинова Александра ("Голос"), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
Железняк Ярослав ("Голос"), 12 февраля отправился в Париж (Франция);
Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля, полетела в Вену (Австрия);
Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля, вылетел в Доху (ОАЭ);
Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля, вылетел в Париж (Франция);
Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);
Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину, пересек на автомобиле границу с Беларусью.
Тем временем, в партии "Слуга народа" депутатов призвали немедленно вернуться в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все народные депутаты должны вернуться в Украину в ближайшие сутки, иначе пригрозил им реакцией. Также он заверил журналистов на брифинге, что не вывозил свою семью за границу и находится в Киеве.
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