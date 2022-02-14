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Список народных депутатов, покинувших пределы Украины

Правоохранители выяснили, сколько народных депутатов по состоянию на 14 февраля покинули Украину и где они сейчас находятся

сегодня, 17:09
Автор:

Людмила Слободенюк
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Стало известно, что по состоянию на 12-00 14 февраля, за пределами Украины находится 23 народных депутата. Список нардепов попал в редакцию издания "Украинская правда", передает портал "Комментарии".

Список народных депутатов, покинувших пределы Украины

Верховна Рада. Фото с сайта парламента

Список нардепов, которые на сегодняшний день не находятся в Украине, источники в правоохранительных органах передали журналистам. Также среди данных есть информация, где именно они находятся и когда покинули Украину.

Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);

Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);

Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);

Львочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);

Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);

Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);

Устинова Александра ("Голос"), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);

Железняк Ярослав ("Голос"), 12 февраля отправился в Париж (Франция);

Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);

Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);

Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);

Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля, полетела в Вену (Австрия);

Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);

Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля, вылетел в Доху (ОАЭ);

Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля, вылетел в Париж (Франция);

Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);

Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);

Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);

Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);

Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);

Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);

Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);

Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину, пересек на автомобиле границу с Беларусью.

Тем временем, в партии "Слуга народа" депутатов призвали немедленно вернуться в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все народные депутаты должны вернуться в Украину в ближайшие сутки, иначе пригрозил им реакцией. Также он заверил журналистов на брифинге, что не вывозил свою семью за границу и находится в Киеве.

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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323957/
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