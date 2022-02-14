Зеленский: моя семья в Украине, а депутатам даю 24 часа, чтобы вернуться

Владимир Зеленский во время брифинга после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом рассказал журналистам, что не вывозил свою семью за границу. В своем ответе он также обратился к депутатам, журналистам, дипломатам и олигархам, которым посоветовал не бежать из Украины. Об этом передает портал "Комментарии".

Владимир Зеленский. Фото с сайта Офиса президента

"Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной – и это без пафоса. Моя жена – не просто жена, она первая леди, она показывает пример, как должны действовать сейчас семьи и это принципиально", – сказал Зеленский.

Что касается его отношения к олигархам и другим гражданам, покидающим ныне Украину, президент высказался достаточно в резкой форме и посоветовал не искать убежища на Западе Украины.

"30 чартеров только вчера полетели. Господин Шольц говорит, что нужно инвестировать в Украину, наращивать инвестиции, но мы видим, что у нас много инвестиций, если 30 чартеров полетели. Главное, чтобы эти чартеры вылетали пустыми, а не вывозили что-нибудь из Украины. Мы видим, что остаются надежные украинцы. Я хочу поблагодарить их. Поблагодарить дипломатов. Я считаю ошибкой, что некоторые посольства переезжают на Западную Украину. Потому что нет Западной Украины, есть Украина, она цельная. Если что-то произойдет, то это будет повсюду", — добавил президент.

Также Зеленский обратился к народным депутатам и дал им сутки, чтобы вернуться в Украину.

"Я от себя лично хотел попросить, чтобы в течение 24 часов они вернулись в государство, в не простой момент единства. Они должны вернуться, иначе нам всем нужно делать серьезные выводы, и мы их сделаем", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также Владимир Зеленский в своем обращении не обошел СМИ, призвав их не перевозить свои редакции на Западную Украину и в Европу.

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