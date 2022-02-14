"Нас пугают большой войной": о чем говорил в своем обращении Владимир Зеленский

Глава нашей страны Владимир Зеленский записал обращение к соотечественникам по поводу применения силы со стороны России. Президент гарантирует, что ситуация контролируется властью, готовой к любому развитию событий. "Комментарии" собрали главные тезисы выступления президента Украины.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Украина сильна, как никогда

По словам украинского президента, нас не впервые хотят напугать угрозой полномасштабной войны, но Украина сегодня сильна как никогда.

С нашей страной воюют по всем направлениям: военному, дипломатическому, энергетическому и информационному.

Как сказал Владимир Зеленский, представители украинской власти ясно понимают все вызовы и знают, что с ними делать. Также власти готовят достойный ответ на любые агрессивные действия против нашей страны.

Крым и Донбасс вернем дипломатическим путем

Украина стремится к миру и вернет Крым и ОРДЛО исключительно дипломатическим путем.

В своем обращении Владимир Зеленский не обошел вниманием олигархов и политиков, покинувших в это непростое время свое государство. По его словам, бизнесмены и политики, на фоне угрозы выехавшие из Украины, должны вернуться в течение 24 часов, чтобы продемонстрировать, что они настоящие граждане Украины.

Завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом

Наша страна 16 февраля будет иметь еще один важный праздник – День Единства, а не нападения РФ. По словам украинского лидера, сейчас кажется, что вокруг темнота, но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом. Кроме того, Кабинет Министров Украины должен утвердить план мероприятий, предусмотрев обеспечение с 1 марта 2022 повышения денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на 30% и доведение до 20% с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Также должна быть создана единая информационная платформа "UАразом" для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности и других важных событиях.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам. Президент в очередной раз заявил, что украинское государство сегодня сильно как никогда, а 16 февраля станет Днем единения.

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