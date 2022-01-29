Пресс-конференция Зеленского для западных СМИ: что это было и о чем говорил президент

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для ряда иностранных СМИ по ситуации в Украине и угрозе полномасштабного российского вторжения. В частности, заявил, что паника, вызванная сообщением о возможном наступлении России на Украину, стоила украинской экономике 12,5 млрд грн. Также раскритиковал Германию за смену дипломатической риторики по "Северному потоку-2". И призвал Европу и США не медлить с санкциями против Кремля. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эту пресс-конференцию и прозвучавшие заявления.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

У нас сложилась ситуация, когда есть пожар – и одни переживают, что огонь перекинется на следующее здания, а другие говорят, что этого не случится

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий признался, что так и не понял до конца цели этой пресс-конференции.

"Если Зеленский хотел показать, что он уверен, что войны не будет, он этого не добился. Но это, похоже, не было целью, потому что он постоянно подтверждал, что эскалация возможна. Так в чём тогда его несогласие с оценкой Запада, где постоянно об этом говорят? И что то и дело отрицает официальный Киев… На публике Зеленский играл в такую игру, которая может происходить, чтобы достичь какого-то успеха, только в кулуарном варианте. Должны, условно говоря, договориться между собой Зеленский, Байден, другие западные лидеры, что они что-то озвучивают, а что-то – нет. А у нас, условно говоря, ситуация, когда есть пожар – и одни переживают, что огонь перекинется на следующее здания, а другие говорят, что этого не случится… То есть, часть стран Запада твердит Украине, что война может быть в любой момент. Часть в этом не уверена. И сама Украина, похоже, тоже не уверена", – отмечает эксперт.

Он предполагает, что задача пресс-конференции была в том, чтобы показать отсутствие раскола в позиции Украины и коллективного Запада. Продемонстрировать, что мы все осознаем риски российского вторжения.

"Но у нас получается как-то посередине – риски как бы есть, но их, вроде как, нет, – констатирует Алексей Голобуцкий. – При этом Зеленский, который в 2019 году почему-то решил, что сам сможет договориться с Путиным (а – нет, посмотреть в глаза и увидеть там мир предсказуемо не сработало), с того времени значительно утратил доверие. И внутри страны, и за ее пределами. А Украина во многом его стараниями потеряла субъектность. Имей мы в 3-4 раза больший экономический, политический вес, мы могли бы "качать права", требовать от стран Запада играть в нашу игру. Требовать вводить санкции против РФ еще до эскалации (которая, по словам самого Зеленского может и не произойти). Но точно не эта украинская власть, не теперь, не в нынешних условиях. Это повышение ставок, к которому Запад не готов. И виной тому и очевидная слабость и ненадежность украинской власти, и отсутствие консенсуса по санкционному вопросу у самих стран того же Евросоюза. Россию убьет одно – перестать покупать у нее нефть и газ. Но это требует серьезных усилий, т.к. разбалансирует европейский энергетический рынок. А чтобы уйти от зависимости от российских энергоресурсов – нужны 5-10 лет и серьезные средства. К чему Европа сейчас точно не готова".

Зеленский пытался объяснить западным СМИ, что излишняя истерия вредит экономике Украины

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова считает, что Зеленский выглядел достаточно убедительно.

"Он пытался объяснить западным СМИ, что излишняя истерия вредит экономике Украины. Забыл, правда, добавить, что гораздо сильнее она вредит экономике РФ, но тем не менее... Я согласно с президентом в том, что – "что занадто, то нездраво". В то же самое время, мы понимаем, что лучше перебдеть, чем недобдеть. И то, что Запад перед тем, как РФ могла начать нападение, сделал соответствующие предостережения, чем обвали курс российских акций и так далее – говорит о том, что ЕС и США гораздо серьезнее относятся к угрозе, нежели во времена аннексии Крыма", – подчеркивает Татьяна Попова.

Она обращает внимание, что журналисты были разные – военные, гражданские, республиканцы, демократы, либералы и так далее. Соответственно, были разные вопросы. И президент Украины в течение полутора часов постарался ответить на все.

"Безусловно, Зеленский прав, что такая нестабильность вредит экономики. И надо уже переходить от стадии паники в медиа к стадии реальных подвижках на переговорах. К сожалению, это зависит не только от Украины и Запада, но и от РФ, – отмечает Татьяна Попова. – Будем надеяться, что Россия всё же придет в себя. Особенно после того, как Байден пообещал персональные санкции Путину и его окружению в случае эскалации. Надеюсь, это стало холодным душем для кремлевских стратегов. И они всё же выйдут на какие-то переговоры. И перестанут водить свои танки вдоль украинских границ. Мы, конечно, признательны, что наши партнеры для противодействия этим танкам предоставили Украине немало противотанковых ракетных комплексов. Но лучше для обеих сторон будет, если и танки, и ракеты против них не будут пущены в ход".

Западные СМИ слова президента Зеленского за чистую монету примут далеко не во всём

Телеведущий, медиаэксперт Сергей Дойко отмечает:

"Как известно, всё, что сказано перед "но", как правило, не имеет в итоге никакого смысла. Что говорил президент? "Угроза вторжения России высокая", но – "без паники; не нужно нагнетать; зачем обострять ситуацию и так далее"… Так она таки "высокая" или "не нужно паниковать"? Если таки она высокая, то как, скажите, люди могут не паниковать? Неужели эта информация (если она – правда) кого-то может держать в спокойствии и ровном настроении?"

По словам эксперта, когда у сторон разные позиции по одному и тому же вопросу, то какая-то из этих сторон в результате окажется неправой. Это же очевидно.

"Запад говорит, что полномасштабная война с Россией в Украине более чем реальна. Такие у Запада данные. Возможно? Возможно. Наша власть отвечает устами депутатов и чиновников, мол, "панику разгонять нет смысла". Возможно? Возможно. Но, тогда у меня вопрос: в случае, не дай Бог, чего – как та или иная сторона собирается потом аргументировать свои позиции, озвученные ранее? Окажется прав Запад – как потом наша власть потом будет объяснять украинскому обществу свои постоянные призывы к спокойствию и не нагнетанию? Окажется права наша власть, что РФ не собиралась прямо нападать и паника была раздута по большей мере искусственно – как тогда потом Запад будет объяснять то, что уже не первый месяц трубит о реальном вторжении и реальной перспективе войны в Украине? Президент Зеленский на эти вопросы чёткого ответа, как по мне, не дал", – считает Сергей Дойко.

И главное, продолжает он, что пока не понятно, но точно будет ясно из материалов, которые в итоге появятся в иностранных СМИ по итогам брифинга президента Зеленского – а поверили ли иностранные журналисты президенту Украины?

"С учётом того, что доверие к нашей власти со стороны украинцев, скажем прямо, уверенно движется к нулю, допускаю, что западные СМИ слова президента Зеленского за чистую монету примут далеко не во всём", – резюмирует эксперт.

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