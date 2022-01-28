"Северный поток": Зеленский раскритиковал смену дипломатической риторики Германии

Власти Германии произвели изменения в дипломатической риторике относительно запуска российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. При этом, раньше была главной энергетическая безопасность нашей страны и Европы. Сейчас условием пуска или незапуска является возможное российское военное вторжение в Украину.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом 28 января глава нашей страны Владимир Зеленский отметил в ходе проведения брифинга представителям иностранных СМИ.

Лидер страны сказал, что слышен мощный голос немецких властей. Он утверждает языком дипломатов, что, например, когда завтра возможна эскалация со стороны России, о "Северном потоке-2" мы можем не упоминать. Как это можно понять? Почему у меня такая реакция? Например, раньше, когда такая риторика о российской эскалации отсутствовала, мы напоминали о "Северном потоке-2", все утверждали, что при условии, как "Северный поток-2" будет запущен, Украина получит безопасность, энергетические гарантии.

Поэтому президент отметил, что претерпела кардинальные изменения риторика этой страны о "Северном потоке-2".

По словам Зеленского, представители нашей страны обсуждали с Германией, с Соединенными Штатами, и в Евросоюзе, какими должны быть эти гарантии. Их также нужно было обсудить нашим партнерам из Европы с Россией.

"А это – как минимум 10-15 лет продления транзита газа ГТС Украины. Плюс – обязательный реверс. Посмотрите, как меняется риторика. Уже никто не говорит об энергетической безопасности Украины. Уже говорят, если будет эскалация, то о каком "Северном потоке-2" мы можем говорить. Это такая же гибридная война",- резюмировал эту проблему украинский президент.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский призвал Европу и США не медлить с санкциями против Кремля.

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