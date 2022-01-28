Зеленский призвал Европу и США не медлить с санкциями против Кремля

Глава нашей страны Владимир Зеленский, общаясь с представителями иностранных СМИ, обратился к Западу и Соединенным Штатам не выжидать и ввести возможности превентивных санкций в отношении РФ сейчас, чтобы прекратить дальнейшую эскалацию. Об этом он отметил 28 января в ходе пресс-конференции для иностранных СМИ.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Что такое санкции после? Это вопрос тоже не только к президенту США. У меня нет никаких вопросов к нему, об этом говорит Европа",- отметил глава нашей страны.

По словам Владимира Зеленского, есть вещи, которые можно выполнять превентивно, чтобы не допустить эскалации со стороны РФ. Речь идет о гарантиях безопасности. Когда обсуждается Североатлантический союз, необходимо подчеркнуть этот вопрос глубже. Эти вещи, которые я говорю, не понравятся многим или нескольким участникам НАТО, но мы требуем конкретики и на что-то должны рассчитывать.

Лидер Украины отметил, что эти превентивные санкции необходимы, чтобы защитить наши границы.

"Несмотря на то, когда мы будем в НАТО или не будем, это, к сожалению, не от нас зависит, но мы точно развиваем нашу армию. Мы должны это делать, мы должны себя защищать сами",- говорил Зеленский

Как считает украинский лидер, когда ты должен защитить себя один, когда ты один на один с очень непростой страной, то резонно спросить, что такое санкции после? Кому они адресованы? Они имеют отношение к Украине. А потом, как утверждают, будет полномасштабная война.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что о чем два часа говорили Байден и Зеленский. Лидеры государств обсудили дипломатические усилия для деэскалации ситуации вокруг украинских границ и возможности финансовой поддержки Украины

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