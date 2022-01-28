Срочность разговора Байден-Зеленский: о каких темах стороны публично решили не говорить

В четверг, 27 января, вечером состоялся телефонный разговор президентов США и Украины, Джо Байдена и Владимира Зеленского. Что можно сказать о меседжах, которые были посланы этим звонком? Почему он произошел именно сейчас? Что из сказанного могло остаться вне официальных релизов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Байден попытался понять, насколько Украина готова пойти навстречу ультимативным требованиям России насчет выполнения "Минска-2

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков напоминает, что США не участвуют в Нормандском формате по мирному урегулированию на Донбассе. Но они ведут свои переговоры с РФ по вопросам безопасности, в том числе, и безопасности Украины.

"И хотя Россия цинично утверждает, что эти темы никак не связаны, на самом деле это тема единая и неделимая, – подчеркивает эксперт. – Соответственно, в телефонном разговоре Джозеф Байден хотел получить от Владимира Зеленского подробную информацию о прошедших 26 января в Париже переговорах Украины, России, Германии и Франции, чтобы опираться на нее в своем общении с Владимиром Путиным. А самое главное – понять, насколько Украина готова пойти навстречу ультимативным требованиям России насчет выполнения "Минска-2", в частности, о прямых переговорах руководства Украины с вождями самопровозглашенных республик".

Вот эту часть телефонного общения американского и украинского президентов постараются не афишировать, считает Александр Кочетков. Ведь она крайне болезненна для нашего общества. Но мы со временем поймем, уверен аналитик, о чём договорились по "Минску-2". И маркером станет риторика ключевых фигур из фракции "Слуг".

Созвон с Байденом был нужен, чтобы усилить позиции Украины

Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк обращает внимание, что Белый дом и Офис президента Украины уже опровергли информацию CNN о том, что Байден в разговоре с Зеленским якобы назвал неизбежной войну России и Украины.

"Нам нужно сегодня искать нелинейные сценарии развития ситуации. Потому что всё складывается не в нашу пользу. И западные партнеры ждут от нас решений, которые должны быть или реализованы, или предложены – действенные, которые удовлетворили бы всех участников переговоров. Созвон с Байденом был нужен, чтобы усилить позиции Украины. Потому что встреча советников лидеров государств нормандской четверки в Париже прошла в формате три против одного. И мы как раз были этим одним", – отмечает Николай Давидюк.

Так что, акцентирует он, важно было усиливать свои позиции с помощью США.

"Однозначно, нужно сейчас коммуницировать с британцами, объединять усилия с поляками, скандинавами, балтийскими странами, Молдовой, Турцией – в противодействии давлению со стороны РФ и ее гласных и негласных союзников. Есть серьезная угроза, что на нас будут давить для принятия неудобных, не нужных нам решений, которые могут повлиять, в том числе, на наши суверенитет и независимость", – поясняет эксперт.

По его мнению, США в очередной раз продемонстрировали, что они – надежный союзник и партнер Украины. При этом они хотят видеть нас сильными, видеть реальные перемены в Украине.

"А то, что мы не назначаем руководителей антикоррупцинных органов, не даем этим органам нормально работать, не усиливаем свою армию (с начала войны не усилили себя в тех направлениях, в которых должны были бы – вертолеты, самолеты, ракеты и так далее), работает против нас. Мы не усиливаем себя, не демонстрируем того лидерства, тех перемен, которые ожидает от нас западный мир. Не становимся той страной, которую они хотели бы видеть мощным партнерам в Восточной Европе… Сейчас ситуация критичная – российские войска у наших границ, политически-дипломатичное давление. Потому нужно искать решения. В том числе с помощью наших настоящих партнеров", – резюмирует Николай Давидюк.

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