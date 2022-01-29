Паника стоила Украине 12,5 млрд - ​Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что паника, вызванная сообщением о возможном наступлении России на Украину, стоила украинской экономике 12,5 млрд грн.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

"Из-за всех этих сигналов, что "завтра война", которые ушли даже от уважаемых лидеров государств, они откровенно говорят "завтра будет война". Это паника — на рынках, в финансовом секторе... Сколько это стоит нашему государству?" – сказал украинский президент на встрече с иностранными журналистами.

Самая главная задача, по его словам, сейчас – это "стабилизировать экономику". Он привел конкретные суммы, которые, по его словам, потеряла украинская экономика.

"У нас было рекордное ВВП в прошлом году, оно выросло, 6,5 млрд новых инвестиций в 2021 году. Но после начала такой информационной кампании, из Украины вывели 12,5 млрд средств. Мы стабилизируем нашу валюту из госрезервов. Это очень дорого стоит нашей стране", — заявил Зеленский. О какой валюте идет речь, он не сказал, но, очевидно, имелась в виду гривна.

Причина всего этого, по его словам, — "невзвешенная информационная политика", сеющая панику среди украинцев.

Напомним, власти Германии произвели изменения в дипломатической риторике относительно запуска российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. При этом, раньше была главной энергетическая безопасность нашей страны и Европы. Сейчас условием пуска или незапуска является возможное российское военное вторжение в Украину. Об этом 28 января глава нашей страны Владимир Зеленский отметил в ходе проведения брифинга представителям иностранных СМИ.

Лидер страны сказал, что слышен мощный голос немецких властей. Он утверждает языком дипломатов, что, например, когда завтра возможна эскалация со стороны России, о "Северном потоке-2" мы можем не упоминать. Как это можно понять? Почему у меня такая реакция? Например, раньше, когда такая риторика о российской эскалации отсутствовала, мы напоминали о "Северном потоке-2", все утверждали, что при условии, как "Северный поток-2" будет запущен, Украина получит безопасность, энергетические гарантии.









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