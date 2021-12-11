Зеленский дал интервью, где сделал много заявлений в адрес Запада: что думают эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский дал 10 декабря эксклюзивное интервью телевизионной группе "1+ 1".

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Среди прочего заявил, что Украина "наелась" словами поддержки со стороны Запада, признал, что глава Кремля Владимир Путин заинтересован только в переговорах с американским лидером Джо Байденом, сообщил, что Байден заверил его (Зеленского) – Россия не намерена продолжать эскалацию, а США на компромиссы с РФ якобы не пойдут.

О чем говорят эти заявления? Как в свете последних переговорах может переформатироваться политика украинского руководства? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Украина должна научиться придерживаться принципов "Realpolitik" – политики, основанной на реальности, а не на желаниях

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля считает, что многие заявления президента из интервью "плюсам" можно расценивать как его разочарование действиями Запада.

Запад введет какие-то жесткие санкции против РФ уже сейчас. С одной стороны, здесь присутствовала определенная политическая наивность президента и его команды. Потому что они люди не из политики, имеют несколько романтические, любительские представления о политике, в том числе международной. С другой стороны, возможно, те люди, которые по долгу службы занимаются внешней политикой, подкрепляли иллюзию Зеленского, будто Запад на одну только угрозу возможного вторжения введет масштабные санкции, предоставит какую-то существенную военную помощь Украине. Этого не случилось", – отмечает Владимир Воля. "По-видимому, в Офисе президента рассчитывали, что в связи с мощной информационной кампанией о возможности полномасштабного вторжения России в Украину,

По его мнению, вопросы поставок американского вооружения Украине обсуждались в разговоре Байдена с Путиным (понятно, что Путин выступал резко против), а также в разговоре Байдена с Зеленским (содержания которого мы толком не знаем, т.к. релизы Офиса президента и Белого дома были весьма скупы).

"Думаю, Байден заявил Зеленскому о невозможности поставок некоторых видов вооружения, которые Украина хотела бы получить. По крайней мере, на данный момент. И, возможно, аргументировал, почему сейчас не вводят санкции против РФ", – поясняет политолог.

Он считает, что, учитывая создавшуюся ситуацию, изменение политики Украины было бы вполне логичным.

"Во время войны зачастую происходит очищение высшего командного состава. Те, кто в мирное время возглавлял различные подразделения, соединения, полки, штабы, оказываются зачастую несостоятельными (в силу тех или иных причин) в ситуации военных действий, в боевых условиях. Так и дипломатия должна переживать определенное очищение, если видно, что в новых реалиях она не дает нужного эффекта. Украина должна научиться придерживаться принципов "Realpolitik" – политики, основанной на реальности, а не на желаниях. Не прибывать в иллюзиях, а вырабатывать реалистичные стратегии и алгоритмы", – акцентирует Владимир Воля.

По его словам, нет ничего нового в том, что Путин хочет разговаривать не с Зеленским, а с Байденом.

"Политика Путина — политика "самодержца Великой Державы". Это статусная внешняя политика, когда нужны контакты с такими же сильными игроками – с попыткой разделения сфер влияния. Потому все переговоры Путина направлены на позиционирование России как страны, которая решает вопросы с сильнейшими мира сего. Это информационная составляющая, которую в РФ преподносят как реальный атрибут российского влияния в международной политике", – поясняет эксперт.

Он не исключает, что перед встречей Байдена и Путина с украинской стороны была озвучена просьба посодействовать в проведении саммита нормандской четверки на высшем уровне.

"Видимо, Байден, уже после разговора с Путиным, сообщил Зеленскому, что не в состоянии воздействовать на Путина так, чтобы тот согласился. Вряд ли стоило ожидать чего-то другого, – отмечает Владимир Воля. – Как вряд ли стоит ожидать и скорого изменения украинской внешней политики. Ведь это продукт мировоззрения и работы деятельности ряда людей. С их представлениями о мире во всех смыслах, их стилем работы, их аналитическими и менеджерскими способностями. Кардинальное изменение внешней политики возможно после кардинальных кадровых выводов... Однозначно лишь то, что внешней политикой Украины должны заниматься более практичные, прагматичные, профессиональные люди, чем сейчас".

Нельзя говорить о том, что нас мало поддерживают международные партнеры, в частности, вооружением, если ты сам срываешь гособоронзаказ, если у тебя огромное количество людей увольняют из рядов ВСУ из-за недостаточного финансирования

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов рассуждает следующим образом:

"Чтобы говорить о том, как может измениться политика украинского руководства, нужно понимать, что это за политика. Этого не знаем, похоже, не только мы, но и само руководство Украины. Мы уже слышали заявления о пяти планах по деоккупации, о девяти альтернативных вариантах. О том, что если план "А" после переговоров Зеленского с Путиным и другими главами стран нормандской четверки 9 декабря 2019 года в Париже не сработает, через год включится второй план. Потом оказалось, что второй план не включается, потому что первый еще себя не исчерпал. И так далее… В реалии лично я не вижу никаких планов, никаких действий. Только ничем не подкрепленные заявления о наличии неких планов, некой политики. Видят это и наши западные партнеры. Потому требовать от них чего-то большего, кроме слов (а они поддерживают нас не только словами, на самом деле-то), было бы самонадеянно".

Комментируя тезисы, высказанные Зеленским во время пятничного интервью, эксперт отмечает, что нельзя требовать от того же Байдена (если мы говорим о его разговоре с Путиным) быть бОльшим патриотом, нежели президент Украины. Или от французского президента Макрона и недавно ушедшей с поста канцлера Германии Меркель, чтобы они видели в глазах Путина что-то другое, если ты сам ищешь в них желание мира, о чем не раз говорил Зеленский.

"И нельзя говорить о том, что нас мало поддерживают международные партнеры, в частности, вооружением, если ты сам срываешь гособоронзаказ, если у тебя огромное количество людей увольняют из рядов ВСУ из-за недостаточного финансирования, – продолжает Валерий Дымов. – Требовать о наших западных партнеров чего-то большего, чего делает сама украинская власть – не очень корректно. Но наше руководство традиционно перекладывает ответственность на всех, кроме себя".

А то, что Путин хочет говорить только с Байденом – очевидно, секрет Полишинеля, который вдруг рассмотрело украинское руководство, считает эксперт.

"Задачей Путина с начала агрессии против Украины было – заставить говорить с ним на его условиях. И для этого он создает постоянные проблемы: бомбардировка Сирии, миграционные кризис, эскалация на границе с Украиной. Это традиционная тактика руководителя страны-агрессора, – поясняет Валерий Дымов. – И когда Зеленский рвется встретиться с Путиным, но при этом боится его провоцировать, возникает логичный вопрос – отстоит ли украинский президент наши национальные интересы во время такой встречи? Нужна ли она нам?"

При этом, по мнению эксперта, есть определенная логика в том, что, по последним данным, Байден приостанавливает Украине военную помощь, что пытается не провоцировать Путина. Что у западных лидеров есть свое видение ситуации.

"Запад ищет иные пути влияния на параноидального кремлевского старца, на террориста, который ядерным шантажом держит в страхе весь мир. Байден отвечает перед гражданами США, Макрон – перед гражданами Франции и так далее. И Зеленскому надо бы отвечать перед гражданами Украины, а не перед нашими партнерами и тем более перед нашими врагами, – акцентирует Валерий Дымов. – Резюмируя: кроме слов, я не вижу действий со стороны нынешнего украинского руководства в ракурсе решения вопросов, связанных с противостоянием российской агрессии".

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