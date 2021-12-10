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Заленский рассказал, с кем Путин заинтересован в переговорах

Путин заинтересован только в переговорах с Байденом

сегодня, 22:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава нашей страны высказал свое мнение по поводу онлайн-переговоров президентов Америки и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. По его соображениям, глава России заинтересован только в переговорах с президентом США. Об этом сообщил Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов медиа "1+ 1".

Заленский рассказал, с кем Путин заинтересован в переговорах

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

 Как отметил лидер нашей страны, они все обсудили с Путиным. Путин заинтересован в разговоре с Байденом.

Также Владимир Зеленский сказал, что ему показалось, что российский президент, со своей стороны, не проявляет интереса в переговорах с кем-либо другим, кроме президента США.

"Я думаю, он не заинтересован в разговорах ни с кем больше", – резюмировал глава нашей страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали, что Зеленский прокомментировал переговоры с Байденом . Владимир Зеленский рассказал о чем говорилось во время полуторачасового разговора со своим американским коллегой Джо Байденом. В коротком сообщении в Twitter глава украинского государства сообщил, что был ознакомлен с тем, как прошли переговоры Байден-Путин. Владимир Зеленский рассказал, что также были обсуждены возможные форматы прекращения боевых действий на Донбассе. Отдельной темой разговора стало проведение успешных реформ Украины. Относительно других деталей беседы президент пока не сообщил. В то же время глава офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Право на власть" рассказал, что главным позитивом переговоров Зеленского и Байдена является новость о том, что американская сторона готова активно включиться в процесс урегулирования конфликта на востоке Украины.


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Источник: https://youtu.be/j-OxtfUemRA
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