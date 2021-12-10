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Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет продолжать эскалацию

Джо Байден проинформировал Владимира Зеленского, что Россия не намерена продолжать эскалацию

сегодня, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Америки Джо Байден проинформировал своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что Россия не намерена продолжать эскалацию. Президент Соединенных Штатов проинформировал об этом главу нашей страны во время их общения. Об этом сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов медиа "1+1".

Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет продолжать эскалацию

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Как отметил украинский президент, он получил месседж от Джо Байдена, что РФ дала заверение, что "не собирается продолжать эскалацию по территориям нашей независимой страны".

Важно, что американский лидер, разговаривая по телефону с лидером Украины, дал свои заверения, что ни о каких компромиссах с Путиным не говорил.

Интервью Владимира Зеленского

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал о поддержке Украины США. Соединенные Штаты Америки сейчас добиваются многого, чтобы поддержать нашу страну во время противостояния с Россией. Как отметил президент Украины, проблема не только привлечь Америку, ведь у них своя страна, многие вопросы и вызовы. Украина – не единственное государство на мировом пространстве. Но для меня важен интерес.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Заленский рассказал, с кем Путин заинтересован в переговорах. Глава нашей страны высказал свое мнение по поводу онлайн-переговоров президентов Америки и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. По его соображениям, глава России заинтересован только в переговорах с президентом США. Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу онлайн-саммита лидеров США и России. По его мнению, глава Кремля заинтересован только в переговорах с американским коллегой.


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Источник: https://youtu.be/j-OxtfUemRA
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