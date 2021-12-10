"Мы уже наелись словами": Зеленский отреагировал на поддержку Украины

Соединенные Штаты Америки сейчас добиваются многого, чтобы поддержать нашу страну во время противостояния с Россией. Об этом в эксклюзивном интервью телевизионной группе "1+ 1" сказал глава нашей страны Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Как отметил президент Украины, проблема не только привлечь Америку, ведь у них своя страна, многие вопросы и вызовы. Украина – не единственное государство на мировом пространстве. Но для меня важен интерес.

"Ибо слов о поддержке уже нам хватает и благодарности тоже – мы уже этого наелись". Должна быть большая роль США, заинтересованность американцев. И мне кажется, что она сегодня существует, — подытожил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что Владимир Заленский рассказал, с кем Путин заинтересован в переговорах. Глава нашей страны высказал свое мнение по поводу онлайн-переговоров президентов Америки и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. По его соображениям, глава России заинтересован только в переговорах с президентом США. Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу онлайн-саммита лидеров США и России. По его мнению, глава Кремля заинтересован только в переговорах с американским коллегой. Как отметил лидер нашей страны, "они обсудили с Путиным. Путин заинтересован в разговорах с Байденом". Также Владимир Зеленский сказал, что ему показалось, что российский президент, со своей стороны, не проявляет интереса в переговорах с кем-либо другим, кроме президента США.

"Я думаю, он не заинтересован в разговорах ни с кем больше", — резюмировал глава нашей страны.

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