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«Ключевой страх»: Зеленский рассказал, кому стоит бояться закона о референдуме

По мнению Зеленского, рядовые граждане получили мощный инструмент влияния на власть благодаря закону о референдуме

сегодня, 16:41
Автор:

Вечканова Елена

Президент Украины Владимир Зеленский убежден: недавно принятый закон о референдуме пугает многих старых политиков. Такое мнение появилось на официальных страницах главы государства в соцсетях.

«Ключевой страх»: Зеленский рассказал, кому стоит бояться закона о референдуме

Зеленский уверен: все старые политики боятся референдумов. Фото из открытых источников

По мнению Зеленского, граждане Украины не боятся референдума и законодательства, регулирующего его основы. А вот для когорты политиков, которые уже давно находятся у власти, подобный инструмент народовластия может многое изменить.

"Знаете, почему они так боятся референдума? Все банально. Это их ключевой страх перед людьми. Это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах моментально оказались... без власти и влияния", — отметил президент.

Владимир Зеленский утверждает, что референдум является институциональным оружием рядовых украинцев. Именно благодаря ему они могут отстаивать собственные интересы и определять, каким путем, в конце концов, должно двигаться государство.

"Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент", — подчеркнул гарант.

Вместе с этим Зеленский передал "привет" всем коллегам-политикам, которых закон о референдуме не устраивает. При этом президент уточнил, что отныне последнее слово останется за обществом. По мнению Зеленского, недавно принятый документ больше не позволит прийти к власти "клубу старых друзей", чтобы контролировать ситуацию для получения изрядной выгоды и набивания карманов.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в шутку предложил первую тему для референдума. Между тем одиозная Юлия Тимошенко всерьез заявляет о возможности проведения сразу пяти референдумов.

Также на портале можно узнать, почему Владимир Зеленский немного злится на экс-президента Штатов Дональда Трампа.


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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/478
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