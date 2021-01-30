«Ключевой страх»: Зеленский рассказал, кому стоит бояться закона о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский убежден: недавно принятый закон о референдуме пугает многих старых политиков. Такое мнение появилось на официальных страницах главы государства в соцсетях.

Зеленский уверен: все старые политики боятся референдумов. Фото из открытых источников

По мнению Зеленского, граждане Украины не боятся референдума и законодательства, регулирующего его основы. А вот для когорты политиков, которые уже давно находятся у власти, подобный инструмент народовластия может многое изменить.

"Знаете, почему они так боятся референдума? Все банально. Это их ключевой страх перед людьми. Это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах моментально оказались... без власти и влияния", — отметил президент.

Владимир Зеленский утверждает, что референдум является институциональным оружием рядовых украинцев. Именно благодаря ему они могут отстаивать собственные интересы и определять, каким путем, в конце концов, должно двигаться государство.

"Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент", — подчеркнул гарант.

Вместе с этим Зеленский передал "привет" всем коллегам-политикам, которых закон о референдуме не устраивает. При этом президент уточнил, что отныне последнее слово останется за обществом. По мнению Зеленского, недавно принятый документ больше не позволит прийти к власти "клубу старых друзей", чтобы контролировать ситуацию для получения изрядной выгоды и набивания карманов.



Ранее "Комментарии" рассказывали, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в шутку предложил первую тему для референдума. Между тем одиозная Юлия Тимошенко всерьез заявляет о возможности проведения сразу пяти референдумов.

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