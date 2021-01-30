«Ключевой страх»: Зеленский рассказал, кому стоит бояться закона о референдуме

Язык
Coinspot 30.01.2021
BTC/USD
34233.44
ETH/USD
1376.23
LTC/USD
134.24
НБУ 30.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Президент Украины Владимир Зеленский убежден: недавно принятый закон о референдуме пугает многих старых политиков. Такое мнение появилось на официальных страницах главы государства в соцсетях.
Зеленский уверен: все старые политики боятся референдумов. Фото из открытых источников
По мнению Зеленского, граждане Украины не боятся референдума и законодательства, регулирующего его основы. А вот для когорты политиков, которые уже давно находятся у власти, подобный инструмент народовластия может многое изменить.
Владимир Зеленский утверждает, что референдум является институциональным оружием рядовых украинцев. Именно благодаря ему они могут отстаивать собственные интересы и определять, каким путем, в конце концов, должно двигаться государство.
Вместе с этим Зеленский передал "привет" всем коллегам-политикам, которых закон о референдуме не устраивает. При этом президент уточнил, что отныне последнее слово останется за обществом. По мнению Зеленского, недавно принятый документ больше не позволит прийти к власти "клубу старых друзей", чтобы контролировать ситуацию для получения изрядной выгоды и набивания карманов.
Ранее "Комментарии" рассказывали, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в шутку предложил первую тему для референдума. Между тем одиозная Юлия Тимошенко всерьез заявляет о возможности проведения сразу пяти референдумов.
Также на портале можно узнать, почему Владимир Зеленский немного злится на экс-президента Штатов Дональда Трампа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости