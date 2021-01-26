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Верховная Рада приняла закон о всеукраинском Референдуме

Парламентом принят Закон Украины №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум"

сегодня, 15:45
Автор:

Оленка Клочко

255 Народных депутатов приняли Закон Украины "О Референдуме". Об этом сообщает официальный канал Верховной Рады в Telegram.

Верховная Рада приняла закон о всеукраинском Референдуме

Закон о Референдуме. Фото: источник

Законом определяется правовой статус референдумов, процедура проведения, права и обязанности субъектов.


Дополняется.


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Источник: https://t.me/verkhovnaradaukrainy
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