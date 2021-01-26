Верховная Рада приняла закон о всеукраинском Референдуме

255 Народных депутатов приняли Закон Украины "О Референдуме". Об этом сообщает официальный канал Верховной Рады в Telegram.

Закон о Референдуме. Фото: источник

Законом определяется правовой статус референдумов, процедура проведения, права и обязанности субъектов.





Дополняется.



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