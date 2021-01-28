Тимошенко пообещала провести в Украине 5 референдумов

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Оленка Клочко
На следующий день после принятия Закона о всеукраинском референдуме, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила будет инициировать проведение целых 5 референдумов. Об этом она написала в Facebook, прокомментировав свое выступление в Верховной Раде.
Тимошенко в Верховной Раде. Фото: трансляция заседания ВР
Она раскритиковала новоиспеченный Закон, назвав его "плохим". Тимошенко считает, что в нем прописано такое количество бюрократической тягомотины, что простому народу добиться проведения референдума будет фактически невозможно. Зато ее партия готова стать "бок о бок" с украинцами, чтобы помочь им преодолеть эти трудности и провозгласить свою волю в ближайшее время.
Стоит отметить, что Юлия Тимошенко сразу после избрания Зеленского президентом неоднократно подчеркивала необходимость принятия закона о референдуме, и этот вопрос был предметом кулуарных переговоров между ее и провластной силами. Однако команда Зеленского самостоятельно подготовила Закон, лишив Тимошенко возможности заработать на нем политические баллы.
Напомним, что именно в день голосования за Закон о референдуме СМИ поймали Тимошенко на переписке с главой Офиса Президента Ермаком по материалам, которые она подготовила для него, также Юлия Владимировна приглашала Ермака в гости.
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