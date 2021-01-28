logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.01.2021

BTC/USD

31604.37

ETH/USD

1300.30

LTC/USD

130.37

НБУ 28.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Тимошенко пообещала провести в Украине 5 референдумов
commentss НОВОСТИ Все новости

Тимошенко пообещала провести в Украине 5 референдумов

Она озвучила вопросы, которые ее партия планирует вынести на голосование

сегодня, 11:27
Автор:

Оленка Клочко

На следующий день после принятия Закона о всеукраинском референдуме, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила будет инициировать проведение целых 5 референдумов. Об этом она написала в Facebook, прокомментировав свое выступление в Верховной Раде.

Тимошенко пообещала провести в Украине 5 референдумов

Тимошенко в Верховной Раде. Фото: трансляция заседания ВР

"ДА поставке населению украинского газа и атомной электроэнергии с 30% рентабельностью;
НЕТ продаже сельскохозяйственной земли;
НЕТ продаже стратегической собственности;
НЕТ легализации наркотиков;
НЕТ легализации игорного бизнеса", — анонсировала Тимошенко будущие предметы референдумов.

Она раскритиковала новоиспеченный Закон, назвав его "плохим". Тимошенко считает, что в нем прописано такое количество бюрократической тягомотины, что простому народу добиться проведения референдума будет фактически невозможно. Зато ее партия готова стать "бок о бок" с украинцами, чтобы помочь им преодолеть эти трудности и провозгласить свою волю в ближайшее время.

"Более 70% людей считают, что страна движется в неправильном направлении. Это означает, что власть принимает решение вопреки воле общества", — отметила глава ВО "Батькивщина".

Стоит отметить, что Юлия Тимошенко сразу после избрания Зеленского президентом неоднократно подчеркивала необходимость принятия закона о референдуме, и этот вопрос был предметом кулуарных переговоров между ее и провластной силами. Однако команда Зеленского самостоятельно подготовила Закон, лишив Тимошенко возможности заработать на нем политические баллы.

Напомним, что именно в день голосования за Закон о референдуме СМИ поймали Тимошенко на переписке с главой Офиса Президента Ермаком по материалам, которые она подготовила для него, также Юлия Владимировна приглашала Ермака в гости.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ